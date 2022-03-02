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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik Spor’dan “Mutlu Çarşamba” uyarısı

İHA

Gençlik Spor’dan “Mutlu Çarşamba” uyarısı

Aydın’da özel gençlerin gelişimine destek olunması amacıyla yürütülen “Mutlu Çarşamba” projesi kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan fotoğraflara “Dikkat, bu fotoğraflar spora başlama isteği uyandırabilir” notu düşüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde yürütülen “Mutlu Çarşamba” projesi, Aydın’da da yoğun katılımla devam ediyor. Aydın genelindeki özel gençlerin ve çocukların gelişimine destek olmak amacıyla yürütülen projede, Aydınlı özel çocuklar tenis, badminton gibi birçok spor branşında aldıkları eğitim ile doyasıya eğleniyor. Proje kapsamında sosyal medya üzerinden fotoğrafları paylaşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise “Dikkat, bu fotoğraflar spora başlama isteği uyandırabilir” notuyla herkesi spora davet etti. İl Müdürlüğü'nün dikkat çeken paylaşımı ise birçok kişinin beğenisini topladı.

Yapılan paylaşımın devamında “Bakanlığımızın, özel gençlerin ve çocukların gelişimine destekle bulunmak amacıyla yürüttüğü Mutlu Çarşamba Projesi Aydın'da devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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