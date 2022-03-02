Efeler'de 'Olimpik Spor Tırmanış Tesisi' açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler'de 'Olimpik Spor Tırmanış Tesisi' açıldı

İHA

Efeler'de 'Olimpik Spor Tırmanış Tesisi' açıldı

Efeler Belediyesi’nin yapımını tamamladığı açık havada Türkiye’deki ilk Olimpik Spor Tırmanış Tesisi düzenlenen törenle faaliyete açıldı.

Hayata geçirdiği projelerle 'Marka Kent Efeler' sloganıyla çalışmalarını sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçeye kazandırdığı Olimpik Spor Tırmanış Tesisi’nin açılışı, Pınarbaşı Mesire Alanı’nda düzenlenen coşkulu törenle gerçekleştirildi. Başkan Atay ve eşi Güneş Atay’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene Efeler Gençlik ve Spor İl Müdürü Mithat Yıldırım, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Özgür Akgül, Efeler Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Çıldır, Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Siyami Çetin, Efeler Belediyesi’nin meclis üyeleri, Efeler Kent Konseyi Başkanı Mevlüt Kenar, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileriyle öğrenciler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşma yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, çok farklı bir eserin yapımına imza attıklarını söyleyerek, “Bu tesis, bir marka oluşturmanın sembollerinden biri. Artık Efeler ilçesinde olimpik standartta bir tırmanış tesisi hizmet verecek. Dünyadaki her sporcu gelip burada yarışabilecek, uluslararası boyutta organizasyonlar düzenlemeye uygun bir tesis” dedi.

Tesisin inşa edildiği Pınarbaşı Mesire Alanı’nın doğal güzelliğine dikkati çeken Başkan Atay, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle güzel bir doğada spor yapılabilecek tesis yok. Efeleri marka kent yapma yolunda ısrarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Efeler halkına her ay 2 etkinlik yapma sözü verdiğini hatırlatan Efeler Belediye Başkanı Atay, “Bu ay 2 etkinlik sözümüzü tutamıyoruz, 4 etkinlik yapacağız. Birincisi bu, ikincisi önümüzdeki pazartesi günü 7 Mart’ta Berna Laçin’in de sahne alacağı tiyatro gösterisi olacak. Ayın 16’sında yüzde 100 kadın emeğiyle çalışacak tarımsal ürün fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğiz. 252627 Mart’ta da yine Pınarbaşı Mesire Alanı’nda ilk gastronomi festivalimizi gerçekleştireceğiz, birçok etkinliğimiz olacak, zeytinyağı ve enginar ana konumuz olacak. Son olarak da ayın 27’sinde gastronomi festivalimizi Gülşen’in konseriyle taçlandıracağız” diyerek Efeler halkına müjde üstüne müjde verdi.

Olimpik Spor Tırmanış Tesisi’nin çok özel bir tesis olduğunu söyleyen Başkan Atay, “Güvenlik açısından da özel. 3 ayrı güvenlik önlemine sahip. Yeni sporcuların yetişmesine de katkı sağlayacak. Bu tesisin gençlerimize, bu sporu yapan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

"Sportif faaliyetlere yönelik çalışmaları takdirle karşılıyoruz"
Olimpik Spor Tesisi’nin açılışına katılan isimlerden Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Siyami Çetin yaptığı konuşmada, “Efeler Belediyesi’nin bu kompleksinin açılışı vesilesiyle aranızda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz ekip olarak açılış sonrası yapılacak yarışmaları organize etmek ve yürütmek için İzmir’den geldik. İzmir’de bile böyle bir duvarımız maalesef yok. Yapılan bu sportif faaliyetlere yönelik çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Federasyonumuz ve kendi adıma bu yapılan tesiste emeği geçen Efeler Belediyesi’ne ve katkı veren diğer tüm paydaşlara, bugün konuk olarak açılışa gelen sizlere çok teşekkür ediyor, sağlıklı ve sporlu günlerde görüşmeyi diliyorum” ifadelerine yer verdi.

"Mahallem adına teşekkür ederim"
Törende konuşma yapan isimlerden Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Saraç, Başkan Atay’ın gerçekleştirdiği açılışların çokluğu nedeniyle takipte zorluk çektiğini ifade etti. Başkan Atay'a mahallelerinde gerçekleştirdiği hizmetler için teşekkür eden Muhtar Saraç, “Efeler ilçemizde bizlerin bile takibinde zorlandığı projeleri her alanda gerçekleştiriyorsunuz. Hanımevlerinden bir tanesini de bizim mahallemizde açmıştınız, hanım kardeşlerimiz çok memnun. Aynı binada Kadın Aile Çocuk Psikososyal Destek ve Beslenme Danışmanlığı Merkezi ile Efeler Belediyesi Sosyal Kültürel ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi’ni de hizmete açtınız. Bu merkezler de oldukça ilgi görmekte. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Başkanım şimdi de burada, mahallemizin ve Efeler ilçemizin en güzel yeri olan Pınarbaşı Mesire Alanı’nda Olimpik Spor Tırmanış Tesisi’ni hizmete açıyorsunuz. Bu hizmetiniz için de şahsım, mahallem ve Efeler ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin devamını diliyorum, hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, törene katılanlarla birlikte açılış kurdelesini keserek tesisi hizmete açtı.

Kurdele kesildi ilk yarışma başladı
Açılışla birlikte Olimpik Spor Tırmanış Tesisi’ndeki ilk yarışmanın da startı verildi. Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği yarışmada Aydın genelinde eğitim gören yaklaşık 80 öğrenci; minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde zirve mücadelesine başladı. Okullar Arası Spor Tırmanışı Aydın İl Birinciliği, Aydın’da olimpik standartlardaki bir tesiste yapılan ilk spor tırmanış yarışması olma özelliği taşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim Belediyesi, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ne üye oluyor
YEREL HABERLER Didim Belediyesi, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler ...
Kuşadası'ndaki tarihi çarşıda yenileme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası'ndaki tarihi çarşıda yenileme çalışmaları ...
Aydın'ın alt yapısı ASKİ'nin çalışmaları ile güçleniyor
YEREL HABERLER Aydın'ın alt yapısı ASKİ'nin çalışmaları ile ...
Didim'de buğdaylar yeşermeye başladı
YEREL HABERLER Didim'de buğdaylar yeşermeye başladı
Başkan Özcan, yol çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Özcan, yol çalışmalarını yerinde inceledi
Gençlik Spor’dan “Mutlu Çarşamba” uyarısı
YEREL HABERLER Gençlik Spor’dan “Mutlu Çarşamba” uyarısı
Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor
Söke’deki okul kütüphanesinin tüm malzemeleri geri dönüşümden
YEREL HABERLER Söke’deki okul kütüphanesinin tüm malzemeleri geri ...
Onlar sadece süt veren inek değil, aynı zamanda ormanları yangınlardan koruyan görevliler Aydın'ın orman köylerindeki inekler, orman yangınlarını da önlüyor Ormanların bekçisi yangın savar inekler
YEREL HABERLER Onlar sadece süt veren inek değil, aynı zamanda ...
Didim Belediyespor yönetiminden İncirliova maçındaki olaylara tepki
YEREL HABERLER Didim Belediyespor yönetiminden İncirliova maçındaki ...
Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı hakkında bilgilendirme toplantısı KUTO’da yapıldı
YEREL HABERLER Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı hakkında bilgilendirme ...
Ambulansları kaza yapan 112 ekipleri, vakaya koşarak yetiştiler Sağlık ekiplerinin fedakarlığı takdir topladı
YEREL HABERLER Ambulansları kaza yapan 112 ekipleri, vakaya koşarak ...
Nazilli Devlet Hastanesi personeli Demirtaş Korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Nazilli Devlet Hastanesi personeli Demirtaş Korona ...
Sökeli Pedegog Eğitimci Kaya, 'İyi anne-baba' olabilmenin şartlarını kaleme aldı
YEREL HABERLER Sökeli Pedegog Eğitimci Kaya, 'İyi anne-baba' ...
Hırsızlardan bıkan şahıs, motosikletini musalla taşına park etti
YEREL HABERLER Hırsızlardan bıkan şahıs, motosikletini musalla ...
Çileğin geleceği Aydın’da masaya yatırıldı Rusya ile Ukrayna arasında savaşın, çilek pazarını olumsuz etkilememesi için çalışmalar yapılıyor
YEREL HABERLER Çileğin geleceği Aydın’da masaya yatırıldı Rusya ile ...
Köşk Belediyesi’nden doğalgaz müjdesi Başkan Güler; “Doğalgaz hattı çalışmaları başladı”
YEREL HABERLER Köşk Belediyesi’nden doğalgaz müjdesi Başkan Güler; ...
Maffy’nin adı Kuşadası’nda 'Caz Günleri' ile ölümsüzleşecek
YEREL HABERLER Maffy’nin adı Kuşadası’nda 'Caz Günleri' ile ...
Nazilli Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor Engelli ailenin evi baştan sona temizlendi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında ...
Önce bacaklarını kaybetti, şimdi de el parmaklarını kaybetme tehlikesi yaşıyor
YEREL HABERLER Önce bacaklarını kaybetti, şimdi de el parmaklarını ...
Efeler'in enginar yavru vatana uzanacak
YEREL HABERLER Efeler'in enginar yavru vatana uzanacak
Aydın dahil birçok ilde aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Aydın dahil birçok ilde aranan şahıs yakalandı
Aydın'da zirai don bekleniyor
YEREL HABERLER Aydın'da zirai don bekleniyor
Kuşadası Belediyesi, yol yapım çalışmalarına ara vermiyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi, yol yapım çalışmalarına ara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.