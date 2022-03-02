Başkan Çerçioğlu TÜM BEL-SEN Genel Başkanı Bozkurt’u ağırladı

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm BelSen) Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Tüm BelSen Aydın Şube Başkanı Ahmet Aybek ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.



Belediyecilik alanında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Tüm BelSen heyeti, sosyal belediyecilik alanında yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Çerçioğlu’nu tebrik etti. Tüm BelSen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

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