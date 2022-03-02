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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvan hırsızları Kuyucak polisinden kaçamadı

İHA

Hayvan hırsızları Kuyucak polisinden kaçamadı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde piyasa değeri 70 bin TL olan büyükbaş hayvanları çalan hırsızlar, polisin takibinden kaçamadı.

Olay, Kuyucak ilçesi Beşeylül Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir ahıra giren hırsızlar piyasa değeri 70 bin TL olan çok sayıda büyükbaş hayvanı çalarak izlerini kaybettirdi. Olayın ihbarını alan polis ekipleri zaman kaybetmeden çalışmalarına başladı. Kırktan fazla kamera kaydını izleyen Kuyucak polisi şüpheli şahısların hayvanları çalmak için olay yerine iki araçla geldiklerini tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen ekipler şüpheli E.N ve M.M isimli şahısların evlerine baskın düzenledi. Evlerinde kıskıvrak yakalanan şüpheliler gözaltına aldı. Sorgu esnasında yaptıkları hırsızlığı itiraf eden şüpheliler hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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