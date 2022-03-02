Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Aydın'ın yüksek kesimlerinde soğuk hava ve yağmur yerini kara bırakırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu noktalarda hazır olarak bekleyen iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.



Kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi, yollarda ulaşımın aksamaması ve buzlanmayı önlemek için kar küreme ile tuzlama çalışmalarını 7/24 esasına göre yerine getiren Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Koçarlı, Buharkent, Kuyucak, Bozdoğan, Karacasu, Nazilli, Sultanhisar, Köşk ve Çine ilçelerinde çalışmalarına devam ediyor.



“Hızlı çözüm için 444 40 09”

Kar yağışıyla yollarda oluşabilecek aksamaların önüne geçebilmek için ekiplerin görev başında olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yapılan çalışmalarla yolların daha güvenli hale getirildiğini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, vatandaşların ihtiyaç doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı 'Hızlı Çözüm Merkezi' hattını arayabileceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.