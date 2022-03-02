Söke'de biri polis üç aracın karıştığı kazada iki araç şarampole yuvarlandı

Aydın'ın Söke ilçesinde biri polis aracı olmak üzere üç aracın karıştığı kazada iki araç şarampole yuvarlandı.



Kaza, SökeMilas karayolu üzeri Yenidoğan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim istikametinden Söke istikametine hareket halinde olan 34 AG 4662 plakalı otomobilin sürücüsü Erdal Aydın kavşağa girince yağışlı havanın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki şarampole uçtu. Kazayı haber alan Bölge Trafik ekipleri hemen olay yerine koştu. Polis kaza mahallinde güvenli bölge oluşturmaya çalışırken, bu kez 34 BCG 291 plakalı aracın sürücüsü Muhammet Ali Avcılar da kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile trafik polislerinin otomobiline çarptı, ardından kaldırımı aşarak yolun kenarına savruldu. Üç araçta da ciddi maddi hasar meydana geldi. Trafik polisleri kazayı yara almadan atlatırken, diğer iki otomobil sürücüsünün durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İlginç kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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