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Kuşadası İle Girne arasında iş birliği için önemli adım Kuşadası Belediyesi kardeş şehir Girne'nin Antis Plajı'nda düzenlemeler yapacak

İHA

Kuşadası Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İş Birliği Programı kapsamında alacağı hibe ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) belediyeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve KKTC belediyelerinin hizmet kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla kardeş şehir olma kararı aldığı Girne'nin sınırları içerisinde bulunan Antis Plajı'nı düzenleyerek kente kazandıracak.

Kuşadası İle Girne arasında iş birliği için önemli adım Kuşadası Belediyesi kardeş şehir Girne'nin Antis Plajı'nda düzenlemeler yapacak

Kuşadası Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İş Birliği Programı kapsamında alacağı hibe ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) belediyeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve KKTC belediyelerinin hizmet kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla kardeş şehir olma kararı aldığı Girne’nin sınırları içerisinde bulunan Antis Plajı’nı düzenleyerek kente kazandıracak.

Kuşadası Belediyesi, KKTC’deki belediyelerin ihtiyaçlarına yönelik destekleyici çalışmalar kapsamında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda hizmet kapasitesi geliştirilerek, somut projeleri uygulamaya geçirerek sürdürülebilir iş birlikleri oluşturmak amacıyla yaşama geçirilen Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İş Birliği Programı kapsamında kardeş şehir olma kararı aldığı Girne Belediyesi ile ‘Girne Antis Plajı Düzenleme Projesi’ni yaşama geçirecek. Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje ile Kuşadası Belediyesi, Girne’de bulunan iki adet halk plajından biri olan ve ihtiyaç analizi sonucunda öncelikli çalışma alanı olarak belirlenen Antis Plajı düzenlenerek halkın hizmetine sunulacak. Plajın alt yapı, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları Girne Belediyesi tarafından yürütülecek. Kuşadası Belediyesi ise ekipman ve kent mobilyası desteği ile plaj düzenlemesine katkı sunacak.

Kuşadası Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e Türkiye Belediyeler Birliği ile hibe sözleşmesi imzalamak üzere yetki verildi. Proje kapsamında verilecek hibe, proje maliyetinin yüzde 90’ını karşılayacak. Proje ile Girne Belediyesi’nin öncelikli ihtiyacı olan Antis Plajı’nın düzenlenerek halka kazandırılması, kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi, iki belediye arasında ortak stratejik kalkınma planlamaları geliştirilmesi ve yerel yönetimler, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları arasında ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşim sağlanması hedefleniyor.

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