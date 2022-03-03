Kuşadası Balıkçı Kahvesi yeniden açılıyor

Kuşadası’nın simge mekanlarından olan Balıkçı Kahvesi ile ilgili olarak Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi arasında yaşanan sorun çözüme kavuşturuldu.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısında yaptığı açıklamada, Kuşadası Balık Hali’nin üst katında yer alan, mülkiyeti Kuşadası Belediyesi’ne ait olan Balıkçı Kahvesi’nin kısa süre içerisinde yeniden kente kazandırılacağının müjdesini verdi. Geçtiğimiz yıl Kuşadası Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından kiralama ihalesine çıkarılan ancak kira süresi sona eren son kiracı Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından başlatılan yasal süreç nedeniyle kesintiye uğrayan Balıkçı Kahvesi ile ilgili sorunun ortadan kalktığını ifade eden Başkan Ömer Günel, balıkçı esnafının memnuniyetinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi’nin yeni yönetimi ile yaptıkları görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak açılan davaların geri çekilmesine karar verildiğini belirten Başkan Ömer Günel, “Bizim geçmişte de Su Ürünleri Kooperatifi ile bir sorunumuz yoktu. Aramızda ihtilaf varmış gibi görünmesine rağmen Kuşadası Belediyesi olarak balıkçılar barınağını, mapaları ve ağ örme alanlarını yeniledik. Biz balıkçı esnafının memnuniyetini isteriz. Kooperatifimizin başkanı ve yönetimi ile görüşerek kendilerine Balık Hali’nin üst katında yer alan Balıkçı Kahvesi’nde 150 metrekarelik bir alan tahsis edilmesi yönünde mutabakata vardık. Kooperatif bu alanı hem lokal hem de yönetim ofisi olarak kullanacak” dedi.



Kuşadası Belediyesi’nin Balıkçı Kahvesi’nin bulunduğu katı bütünüyle yenileyeceğini vurgulayan Başkan Ömer Günel, her zaman balıkçı esnafının yanında olduklarına dikkat çekerek, “Balıkçılarımıza ihtiyaç duydukları malzeme desteğinde bulunuyoruz. Barınak çevresinde birçok alanı yeniledik. Buna ilave olarak çekek sahasını, barınaktaki depoları ve yenilenme ihtiyacı bulunan tüm alanları yenileyeceğiz. Geldiğimiz noktadan kendi adımıza çok mutluyuz” diye konuştu.



Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Serkan Altındiş ise Başkan Ömer Günel’in kendilerini kırmayarak balıkçı esnafının tüm istek ve taleplerini karşıladığını belirtti. Başkan Ömer Günel’e teşekkür eden Serkan Altındiş karşılıklı olarak açılan davaların geri çekildiğini belirtti.

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