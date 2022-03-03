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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul gibi fabrika, OKT önce eğitiyor sonra iş sahibi yapıyor

İHA

Okul gibi fabrika, OKT önce eğitiyor sonra iş sahibi yapıyor

Aydın’da faaliyetlerini sürdüren ve dünyanın yaklaşık 80 ülkesine ihracat yapan OKT Trailer, son yıllarda sadece üretim ile değil verdiği eğitimlerle de gündeme gelmeye başladı. Bir yandan üretim faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan da gerek mühendislik gerekse üretim alanında verdiği eğitimlerle yüzlerce kişiye meslek ve iş sahibi yapan OKT Trailer’de, mühendisler için ayrı kaynakçılar için ise ayrı olmak üzere düzenlenen yeni dönem eğitim kursları başladı.
Aydın’da babadan oğula büyüyerek geçen nadir firmalardan biri olan OKT Trailer, alanında dünyanın en gözde firmalarından biri olunca talepleri karşılayabilmek için mesleğe yeni başlayacaklara sürekli eğitim veriyor. Türkiye’de bir yandan işsizlikten dert yanan milyonlarca kişi varken, diğer yandan da çalıştıracak eleman arayan binlerce şirketin de olduğunu belirten OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, “Diploma değil insanların çalışma azmi ve işe yatkınlığı önemli. Biz çalışma azmi olan herkesi bir şekilde eğitip belgesini de vererek iş hayatına kazandırıyoruz. Yeter ki insanlar çalışmak istesin” diyerek birçok sektörde çalışacak eleman sıkıntısının çok ciddi bir problem olduğunu söyledi.
Üretim ve istihdamı arttırmak için çalışmaların devam ettiğini belirten OKT Trailer, yönetimi basın toplantısı düzenledi. OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, Satın Alma Müdürü Fatih Maraş ve fabrikanın çeşitli birimlerinin müdürleri basın ile bir araya geldi. 2018 yılında ArGe Merkezinin kurulması ile gerçekleştirdiği projelerle yurt dışında artan ihracat talebini karşılayabilmek adına çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten OKT Genel Müdürü Hakan Maraş, ilk etapta 100, 2. etapta da 100 olmak üzere 200 yeni eleman istihdam edeceklerini belirtti.
“Nitelikli işgücü en büyük sıkıntı”
Sanayinin en büyük sıkıntısının nitelikli iş gücü olduğunu belirten Genel Müdür Hakan Maraş, “İstihdamı maksimum seviyede diri tutmaya çalışıyoruz. Artık kalifiye eleman aramıyoruz, çalışmak isteyen kişi arıyoruz. İş arıyorum diye gelen kişiyi 6 ay eğitip işe alıyoruz. En büyük sıkıntı işe ve çalışmaya ihtiyacı olanların işe girdikten sonra çalışma isteğinin kaybolup işe gelmemesi oluyor. İnsanlarımız yeter ki çalışmak istesin. Biz eğitip yetiştiriyoruz” diyerek Haziran ayı itibari ile üretimde yüzde 50 artış hedeflediklerini kaydetti.
Pandemi sonrası yurtdışından yoğun talepler aldıklarını kaydeden Maraş, “Bu kapsamda yeni yatırım kararları aldık ancak bu yatırımları yapabilmemizin önündeki en büyük engel nitelikli işgücü problemi. İlimizin hem ekonomisine hem istihdamına katkı sağlıyoruz. Almanya, İngiltere ve Çekya’de yeni üretim projelerimiz var. Şuan 78 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ortadoğu, Afrika ve Avrupa’da çok ciddi üretim artışlarımız var. Norveç, Finlandiya, Belçika’daki pazarımız genişledi. Milli Savunma Bakanlığı’nın da savunma sanayisi tedarikçisi olarak C sınıfı sertifikası aldık. Yatırım ağımızı genişletirken nitelikli eleman ihtiyacımızı da kendi açtığımız kurslardan temin etmeye çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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