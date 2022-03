Aydın Büyükşehir Belediyesi yeşil alanları bahara hazırlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin yeşil alanlarını bahara hazırlıyor. Birçok nokta rengarenk çiçeklerle süslenirken, peyzaj çalışmalarıyla birlikte bakım, onarım ve çevre düzenlemeleri de yapılıyor.



Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri baharı karşılamaya hazırlandığımız bugünlerde, sorumluluk alanındaki tüm yeşil alan ve parklarda bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kendi seralarında yetişen mevsim çiçekleriyle; caddeler, kavşaklar, refüjler, bulvarlar ve parklar estetik donuşlarla süslenirken, bir yandan da çimler ve ağaçlarda budama, kent mobilyaları ve oyun gruplarında onarım işlemleri yapılıyor. Genel Sekreter Yardımcısı Tahsin Kocaman ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Vicdan Çetav çalışmaları yerinde takip ederek, yapılacak olan yeni işlerle ilgili tespitler yaptı. Yapılan çalışmalarla kente görsel zenginlik katan ve pırıl pırıl hale getirilen alanlar, vatandaşlar tarafından da beğeni ile karşılanıyor.



“Vatandaşlarımızın baktığı her yerde çiçekler açsın istiyoruz”

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilgilendiği noktaların, bakımlı ve halkın kullanımına en uygun şekilde her zaman hazır olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Şehirlere nefes aldıran yeşil alanları daima bakımlı tutuyor ve vatandaşlarımızın keyif alarak kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yaklaşan bahar günleri öncesinde ekiplerimizin çalışmalarıyla çok güzel görseller ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımızın baktığı her yerde çiçekler açsın istiyoruz. Bunun için de ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

