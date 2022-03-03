ADÜ'de Doçentlik Deneme Dersleri gerçekleşti

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri Doçentlik Deneme Dersleri gerçekleşti.



ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın başkanlığında gerçekleşen derslere Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin öğretim üyeleri ve görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı. Doçentlik kadrosuna başvuran Doç. Dr. Sedat Akkurnaz, Doç. Dr. Mehmet Sayın, Doç. Dr. Gülşen Güven ve Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı.



Öğretim üyelerini tebrik eden ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

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