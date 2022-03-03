Aydın’da 35 faili meçhul hırsızlık ve dolandırıcılık olayı aydınlatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından son 48 saat içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 35 faili meçhul hırsızlık ve dolandırıcılık olayı aydınlatılarak şüphelileri yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son 48 saat içerisinde yaptıkları çalışmalarda 4’ü otodan, 11’i işyerinden hırsızlık, 5 motosiklet, 3 bisiklet, bir hayvan hırsızlığı ve 11’i de dolandırıcılık olayı ile birlikte toplam 35 faili meçhul olayı aydınlattı. Olayların şüphelileri tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.