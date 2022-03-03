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(Düzeltme) Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. Acı haber ilçede üzüntüye neden olurken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Düzeltme) Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. Acı haber ilçede üzüntüye neden olurken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaza; Didim Söke yolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Geyik'e, yola çıktığı esnada A.G. yönetimindeki kamyonet çarptı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç sürücüsünün olaydan sonra fenalık geçirdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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