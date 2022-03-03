Söke'de ekmeğe zam yapıldı

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Aydın'ın Söke ilçesinde ekmeğe zam yapıldı.



Söke ilçesindeki fırıncıların, buğday ve un fiyatlarındaki artış nedeniyle ekmeğe zam talepleri gerçekleştirildi. Yapılan yeni zamma göre, 210 gram ekmek 3 lira, 420 gram ekmek ise 6 liradan satılmaya başlandı. Diğer tam buğday, ekşi maya gibi ekmek çeşitlerine de zamlı fiyatlar yansıtıldı.

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