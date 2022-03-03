Didim'de 5 gündür kayıp olan gencin bulunması için çalışma başlatıldı



Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Lütfü Gürcüoğlu'nun (18) bulunması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Didim ilçesinde yaşayan Lütfü Gürcüoğlu, 26 Şubat Cumartesi günü evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Gürcüoğlu'nun hayatından edişe eden ailesi durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, 5 gündür kendisinden haber alınamayan genci bulmak için çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK

2022-03-03 20:30:29



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