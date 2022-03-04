Kuşadalı çocuklar yaşayarak öğreniyor

Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen 'Yaparak ve Yaşayarak Öğreniyorum' etkinliği kapsamında Soğucak Ortaokulu öğrenciler için bir kültür ve eğitim gezisi düzenlendi.



Mineral ve Fosil Müzesi ile Necati Korkmaz Mikro Minyatür Merkezi’ni ziyaret eden öğrenciler, SEYAKMER Dijital Çocuk Kütüphanesi’nde 'Yazarak Öğreniyorum' isimli atölye çalışmasına katıldı.



Kuşadası Belediyesi’nin kentte eğitim gören öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve çocukların keyifli vakit geçirerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla yaşama geçirdiği 'Yaparak ve Yaşayarak Öğreniyorum' etkinliğinin son katılımcıları Soğucak Ortaokulu öğrencileri oldu. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yasemin Özdemir ile Türkçe Öğretmeni Öner Ocak’ın eşliğinde 5. sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlik, Mineral ve Fosil Müzesi ziyareti ile başladı. Dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli zaman dilimlerine ait fosil ve mineral örneklerinin sergilendiği müzeyi büyük bir ilgiyle gezen öğrenciler, derste işledikleri bor mineralini de yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.



Minaral ve Fosil Müzesi’nin ardından SEYAKMER Dijital Çocuk Kütüphanesi’ni gezen Soğucak İlkokulu öğrencileri burada 'Yazarak Öğreniyorum' isimli atölye çalışmasına katıldı. Çalışmada çocuklar, ünlü ressam Salvador Dali’nin 'Belleğin Azmi' isimli eserini inceledikten sonra resimde gördüklerini ve kendilerine çağrıştırdıklarını kaleme aldılar. Soğucak Ortaokulu öğrencilerinin son durağı Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Merkezi oldu. Dünyanın 3 mikro heykeltıraşından biri olan Necati Korkmaz tarafından yapılan milimetrik boyutlardaki eserleri büyüteç ve mikroskoplar aracılığıyla inceleyen öğrenciler verimli bir gün geçirdi. Öğrencilere eşlik eden Türkçe Öğretmeni Öner Ocak, gezinin öğrenciler açısından çok faydalı olduğunu belirterek Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.

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