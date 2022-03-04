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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görme engelli bireyler için kitapların sesi oldu

İHA

Görme engelli bireyler için kitapların sesi oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, 'Kitapların sesi olalım' sloganıyla Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliğinin konuğu oldu.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi tarafından 2017 yılından bu yana 'Kitapların sesi olalım' sloganıyla gerçekleştirilen kitap okuma etkinliklerinin yeni konuğu Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları oldu. Dernek binasında gerçekleştirilen etkinlikte oyuncular, görme engelli dernek üyeleri için Ali İlhan Sayın’ın yazdığı komedi türündeki 'Yalancının Mumu Yatsıya Kadar' isimli oyunu seslendirdi.

Anlamlı etkinlikte yer almaktan ve usta bir yazarın eserine ses olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden oyuncuları Murat Akyüzlü, Cafer İlhan ve Hülya Toprak, hayal gücü oldukça yüksek olan görme engelli bireylerle okuma tiyatrosu yaparak birlikte olduklarını ve bunun çok güzel bir deneyim olduğunu ifade etti.

Böylesi güzel bir etkinliğin parçası oldukları ve davet edildikleri için dernek yönetimine teşekkür eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürü Hulusi Altıntaş ise, "Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun destekleri ile Şehir Tiyatrosu olarak hem yetişkin hem de çocuk oyunlarıyla izleyicimiz ile buluşuyoruz. Bugün Altı Nokta Körler Derneği’nde de çok güzel bir etkinliğe imza attık. Birlikte güzel bir zaman geçirdik, çok mutluyuz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin daima yanlarında olduğunu belirten Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, “Büyükşehir Belediyemizin Şehir Tiyatrosunun usta oyuncuları gerçekten bizlere oyunu yaşattılar. Birlikte güldük ve eğlendik. Etkinliğimizde bizlerle oldukları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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