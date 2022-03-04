Başhekim Tetik, gazetecileri bilgilendirdi “200’e ulaşan bağışçımızla hastanemize 35 milyonluk destek geldi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başhekim Tetik, gazetecileri bilgilendirdi “200’e ulaşan bağışçımızla hastanemize 35 milyonluk destek geldi”

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hizmet veren Nazilli Devlet Hastanesi (NDH) yönetimi Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak hastane ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Başhekim Tetik, gazetecileri bilgilendirdi “200’e ulaşan bağışçımızla hastanemize 35 milyonluk destek geldi”

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hizmet veren Nazilli Devlet Hastanesi (NDH) yönetimi Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak hastane ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu.
Başhekim Uzm. Dr.Engin Tetik, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Şahin ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Selmin Volaka, Nazillili Gazeteciler Cemiyeti’ne hayırlı olsun ziyaretinde Cemiyet Başkanı Ümit Özmen başta olmak üzere cemiyet yönetim kurulu üyeleri ve üye gazetecilere yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Aydın’ın en donanımlı ve en iyi hizmet veren hastanesi olmayı hedeflediklerini söyleyen Başhekim Tetik, “Sürekli sahada olmaya çalışarak vatandaşların dertlerine deva olmaya çalışıyoruz” dedi.
Göreve gelmelerinin hemen ardından başgösteren pandemi sürecini en hafif şekilde geçirmeye çalıştıklarını belirten Başhekim Tetik, “Öncelikle sizlere cemiyet binanızın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Sizlerle birlikte çalışmaktan ve hastanemizi halkımıza en iyi şekilde durmanızdan ve eksiklerimizle ilgili bizlere yol göstermenizden dolayı ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Pandemi gerçekten tüm şiddeti ile değil azalarak da olsa devam ediyor. Servis ve yoğun bakım hizmetimizde aşı servisi ile beraber 3 servisimiz Covid hastalarına hizmet veriyor. Nazilli Devlet Hastanesi olarak sadece Nazilli değil çevredeki ilçelerimize de neredeyse ilin üçte birlik havzasına ikinci basamak hizmet veren bir hastaneyiz” dedi.
“İyi planlamayla bir buçuk yılda hizmetleri artırdık”
Başhekim Tetik, 2020 yılı temmuz ayında göreve geldiklerini ifade ederek: “İlk işimiz hastane ile ilgili altyapı planlamasını yaptık. Önceliğimiz yoğun bakım yatak seviyesini ve yatak sayılarını artırmak oldu. İkincisi anjiyo kurmaktı. Ayrıca hastanenin diğer ihtiyaçlarını gidermek, uzman hekim sayısını artırmak vardı. Zaten 2013 yılında yapılmış ilin en temiz, en düzenli, en donanımlı hastanesini çok daha iyi noktaya getirmek için göreve geldik. Hızlıca bu kültürde öncelikle müdürlüğümüz ve bakanlığımızla çalışmalar yaptık. Daha sonra da mali kalemler açısından bağış kültüründe “neler yapabiliriz?” noktasında sahaya çıktık. 20 yataklı bir yoğun bakım projesi çizdik. Sonrasında burası için bağış kültürüyle alakalı birkaç ziyaretimiz oldu. 20 yataklı yoğun bakımımızı düzey 2 dediğimiz çok daha efektif, çok daha komplike hastaları takip etmesi bakımından biraz daha yatırım yapmamız gerekti. Bu yoğun panel sistemi havalandırma sisteminin maliyeti yaklaşık 2 milyon TL’ye kadar gidebiliyordu. Bunun için Uğur Soğutma A.Ş.’yle görüşmeler yaptık. Özellikle AK Parti milletvekilleri ve yöneticileri ile İl Sağlık Müdürümüz Dr.Osman Açıkgöz’ün büyük destekleri oldu. Biz ilk görüşmemizde olumlu yanıt aldık ve 20 yataklı yoğun bakım ünitemizin projesini tamamlamak bize nasip oldu. Uğur Soğutma A.Ş.’nin büyük desteği ile projede yüzde 60’lara geldik. 1 milyon Euro’nun üzerindeki bağış, hastanemiz ve bölgemiz için çok güçlü bir bağış. Bu bağışın sadece maddi bir değeri yok. Manevi olarak da çok güçlü. Artık Nazilli’de hastanemize kalp krizi ile gelen hiçbir hasta sevk zincirini yaşamayacak. Bir üst katta hayalimiz inşallah Nisan ayı içerisinde diyorum ama bununla ilgili bir tarih vermemiz zor. İnşallah bahar sonrasında anjiyo merkeziyle ilçemizi buluşturacağız. Bu bizim için çok büyük mutluluk kaynağı” dedi.

“200’e ulaşan bağışçımızla hastanemize 35 milyonluk destek geldi”
Sadece projelerinin bu kadarla sınırlı kalmadığını, bağış kültürünün gelişmesi sayesinde 130 kalem tıbbi cihaz desteği geldiğini de ifade eden Başhekim Tetik, “Bağış kültürünü sizlerin desteği ile yaptığımız işleri duyurmamızın sonucunda yaklaşık 130 kaleme varan tıbbı cihaz desteği aldık. Yine yaklaşık 30 kaleme yakın da ek duvar, tadilat bağışları aldık. Bununla birlikte yeni çalışma alanları açtık. İl Müdürümüzün ve Bakanlığımızın desteği ile hastanemizdeki 222 odanın tamamına refakatçi koltuğu kazandırdık. Estetik dokunuşlarla diyaliz merkezimizi renklendirdik. Acilimiz, yoğun bakımlarımız ve ameliyathanelerimizle Nazilli Devlet Hastanemizde tedavisi yapılacak hiçbir hastamızın müdahalesi gecikmeden yapılıyor. Çünkü bizim için her hasta, tedavi hizmeti bekleyen her vatandaşımız önemli. Vatandaşlarımızın sessiz çığlıkları bizler için çok önemli. Nazilli Devlet Hastanesi olarak tek niyetimiz vatandaşlarımıza hastaneden geciktirmeden düzgün tedavilerini almalarını sağlamak. Biz sessiz çığlıkları duymak istiyoruz. Sahamızda Başhekim yardımcılarımız mutlaka poliklinik turları yapıyorlar. Sadece Başhekimliğe gelip derdini anlatanlar değil, sessizce hiçbir şey söylemeden giden vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz. Bunların sessizce gitmeleri bizlerin içini acıtıyor. Bunlarla ilgili projelerimiz var. Sürekli sahada olmaya çalışıyoruz. Dertlere deva olmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de güzel işler yapmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Sağlık alanındaki hizmetlerden ve bağış kültürünün oluşması amacıyla verdikleri katkılardan dolayı başhekim Tetik ve yönetimine teşekkür eden NGC Başkanı Ümit Özmen, yeni cemiyet binasını tanıtarak ve cemiyet olarak yapılanları anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Görme engelli bireyler için kitapların sesi oldu
YEREL HABERLER Görme engelli bireyler için kitapların sesi oldu
Kuşadalı çocuklar yaşayarak öğreniyor
YEREL HABERLER Kuşadalı çocuklar yaşayarak öğreniyor
Aydın'da Cimnastik İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Aydın'da Cimnastik İl Birinciliği müsabakaları sona ...
Aydın'da hırsızlara "Gece Kartalları" engeli
YEREL HABERLER Aydın'da hırsızlara "Gece Kartalları" engeli
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli korona virüse ...
Didim'de 5 gündür kayıp olan gencin bulunması için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Didim'de 5 gündür kayıp olan gencin bulunması için ...
Söke'de ekmeğe zam yapıldı
YEREL HABERLER Söke'de ekmeğe zam yapıldı
Demirci atölyesine uyuşturucu baskını: 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Demirci atölyesine uyuşturucu baskını: 2 kişi ...
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
(Düzeltme) Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER (Düzeltme) Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi ...
Başkan Güler'den evi yanan aileye 'geçmiş olsun' ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Güler'den evi yanan aileye 'geçmiş olsun' ...
Başkan Atay'dan başarılı sporculara tablet hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Atay'dan başarılı sporculara tablet hediyesi
Aydın’da 35 faili meçhul hırsızlık ve dolandırıcılık olayı aydınlatıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 35 faili meçhul hırsızlık ve dolandırıcılık ...
Kamyonetin çarptığı liseli Ömer kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı liseli Ömer kurtarılamadı
AGC’den BİK Müdürü Gülen’e ziyaret “Resmi ilan tarifesindeki düzenlemeye teşekkür ettiler”
YEREL HABERLER AGC’den BİK Müdürü Gülen’e ziyaret “Resmi ilan ...
Kuşadası Gazeteciler Derneğinin yeni Başkanı İskender Avcı oldu
YEREL HABERLER Kuşadası Gazeteciler Derneğinin yeni Başkanı İskender ...
Aydın'da son 24 saatte 26 aranan şahıs yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Aydın'da son 24 saatte 26 aranan şahıs yakayı ele ...
ADÜ'de Doçentlik Deneme Dersleri gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ'de Doçentlik Deneme Dersleri gerçekleşti
Beyköy’de çıkan yangın evde hasara yol açtı
YEREL HABERLER Beyköy’de çıkan yangın evde hasara yol açtı
3. Kattan düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER 3. Kattan düşen işçi ağır yaralandı
Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
Aydın’dan örnek “Hırsızlık önleme” kararı Valilik 2. el eşya alım satımlarına yeni düzenleme getirdi
YEREL HABERLER Aydın’dan örnek “Hırsızlık önleme” kararı Valilik 2. ...
Kayınbiraderini öldürün şüpheli, 9 ay sonra yakalandı
YEREL HABERLER Kayınbiraderini öldürün şüpheli, 9 ay sonra yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.