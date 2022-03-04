Aydın Devlet Hastanesi personellerine iletişim eğitimi

Aydın Devlet Hastanesi veri kayıt personellerine Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan’ın katılımıyla iletişim eğitimi verildi.



Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hastane personellerine hizmet içi eğitimler verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Aydın Devlet Hastanesi veri kayıt personellerine iletişim eğitimi verildi. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan’ın katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, veri kayıt personellerine “Sen hiç kendinle karşılaştın mı?” konulu eğitim verildi. Eğitim sonunda Başhekim Türkkan, personellere katılım belgesi takdim etti.



Konu ile ilgili Aydın Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada “Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen ve hastanemiz Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan’ın katılımlarıyla, Psikolog Gamze Mercan Sağoğlu tarafından kurumumuz Veri Kayıt Personellerine, "Sen Hiç Kendinle Karşılaştın mı?" konulu iletişim eğitimi verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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