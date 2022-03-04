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Hayırseverlere, İl Sağlık Müdürü Açıkgöz’den plaket

İHA

Hayırseverlere, İl Sağlık Müdürü Açıkgöz’den plaket

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Atatürk Devlet Hastanesi’ne bağışta bulunarak hastane odalarının mobilya ve tesisat eksiklerinin tamamlanmasına destek veren hayırseverlere plaket takdim etti.

Efeler ilçesindeki Atatürk Devlet Hastanesi’ne yeni yapılan aşı poliklinikleri, bebek emzirme odası yapımı ile tefrişi ve düzenlemesi yapılan mobilya ve tesisat eksiklikleri hayırseverlerin desteğiyle tamamlandı. Hastanenin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek veren hayırseverler törenle ödüllendirildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman Açıkgöz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanımız Op. Dr. Reha Arsan, Hastane Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan ve hastane idaresinin katılımlarıyla, Atatürk Devlet Hastanemize yeni yapılan aşı poliklinikleri, yeni bebek emzirme odası yapımı, yeni tefrişi ve düzenlemesi yapılan mobilya ve tesisat eksikliklerin tamamlanmasında vermiş oldukları desteklerden dolayı hayırseverler Mustafa Takmaklı, Hüdai Özalp oğulları Ahmet ve Esat Özalp, Sencer Gündü, Nadir Cimcir ve Kemal Uşaklı’ya teşekkür plaketi takdim edildi” ifadeleri yer aldı.

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