Aydın'da depreme dikkat çekildi

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Aydın'da 17 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik ile depreme dikkat çekilerek, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.



17 Mart Deprem Haftası kapsamında Atatürk kent meydanında AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Afet öncesi sırası konularında vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirmeler yapılarak arama ve kurtarma envanteri tanıtıldı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ekiplere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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