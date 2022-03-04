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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Süleyman Demirel Parkı'nda çalışmalar tamamlandı

İHA

Nazilli Süleyman Demirel Parkı'nda çalışmalar tamamlandı

Nazilli Belediyesi ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi Kuru Dere Caddesi ile 28 Sokak üzerinde kurulan Süleyman Demirel Parkı yapım çalışmalarını tamamladı.

İlçe genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması ve mevcut alanların korunması için çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, Yıldıztepe Mahallesi Süleyman Demirel Parkı’nın yapım faaliyetlerini tamamladı.
Yaklaşık 3 milyon lira maliyetle inşa edilen parkın çevresine ise 12 bin metrekare parke taşı döşemesi yapılarak yol yaya ve araç trafiğine açıldı.

Faaliyetleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, içerisinde 40 adet zeytin ağacının bulunduğu parkta çocukların güvenle oynayabileceği alanlar inşa ettiklerini kaydetti.

8 bin 685 metrekare alan üzerine kurulan parka; çocuk oyun grupları, oturma alanları, yürüyüş yolları ve yeşil alanlar eklendi.

İçerisine Süleyman Demirel büstünün konulduğu parkın kısa sürede açılışının yapılacağını belirten Başkan Özcan; “Yaklaşık 9 dönüm alana kurulan ve çevresine 12 bin metrekare taş döşemesi yapılan parkımız tamamlandı. Ekiplerimiz bu bölgede yoğun bir mesai harcadı. Tüm Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum. Nazillimize böyle güzel bir alan kazandırmış olduğumuz için mutluyuz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

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