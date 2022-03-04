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NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´ta son olarak evinde Tarsus İdman Yurdu´na 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Isparta 32 Spor'la kozlarını paylaşacak.

Isparta Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Erdem Metoğlu görev yapacak. Nazilli Belediyespor bu karşılaşma öncesinde 31 puanla 12'nci sırada yer alırken, Isparta 32 Spor ise 41 puanla 3'üncü basamakta bulunuyor. DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2022-03-04 12:41:16



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