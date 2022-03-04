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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke’de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

İHA

Söke’de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Aydın’ın Söke İlçesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmazken, zaman zaman heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

İçişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz yılı Afetlere hazırlık yılı olarak belirlemesinin ardından 2022 yılı da Afet tatbikat yılı olarak belirlendi. Bu kapsamda Sıdıka İlkokulu'nda tatbikat yapıldı. Tatbikata Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ve kurum temsilcileri katıldı.

Sınıflarda eğitim videosu izlenmesinin ardından sirenler çaldı. Tüm öğrenci ve öğretmenler ile Kaymakam Güney’de, sirenlerin çalmasıyla birlikte tahliyeye katıldı. Okul bahçesinde güvenli toplanma alanında beklenirken, okul bahçesine gelen sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekipleri yaralıları kurtarma ve tahliyesini gerçekleştirdi. Tatbikatın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş güvenliği uzmanı tarafından afetler ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılını Afet tatbikat yılı olarak belirlendiğini söyleyen İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, “2021 Afetlere hazırlık yılında öğrendiklerimizi bu yıl tatbikatlarla uygulama zamanı. Okullarda yapılan eğitimler ve uygulamalar çok önemli. Çünkü inanıyorum ki çocuklarımız öğrendiklerini evlerinde aileleri ile tekrarlayıp velilerine de aktaracaklar. Her bir vatandaş olarak deprem ve tüm afetlerde ne yapmamız gerektiğini bilmeli, tedbirlerimizi almalıyız” diye konuşarak tatbikatın gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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