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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akıl ve Zeka Oyunlarının Söke Şampiyonları belli oldu

İHA

Akıl ve Zeka Oyunlarının Söke Şampiyonları belli oldu

Türkiye 4’üncü Akıl ve Zeka Oyunları’nın Söke ilçe finalleri tamamlandı.
Söke finallerine 40 okuldan toplam 252 sporcu katıldı. 7 farklı oyun ve 10 kategoride gerçekleşen Akıl ve Zeka Oyunları ilçe finallerinde ilk üçe giren öğrencilere madalya ve katılım belgeleri verildi. Ödül törenine Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın ve Özel Büro Sorumlusu Mustafa Polat başta olmak üzere okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.
Finaller sonucunda ortaokullarda, Mangala kategorisinde Felekşan Fırat Ortaokulu’ndan Hasan Koç, Pentago kategorisinde Felekşan Fırat Ortaokulu’ndan Ceren Devran, Reversi kategorisinde Bağarası Hürriyet Ortaokulu’ndan Raziye İlayda Telef, Kulami kategorisinde Fevzipaşa Ortaokulu’ndan Enes Uzun, Küre kategorisinde Bağarası Hürriyet Ortaokulu’ndan Uğur Abrak, İlkokullar da ise; Küre kategorisinde Felekşan Fırat İlkokulu’ndan Mahmut Akgül, QBitz kategorisinde Söke Amerikan Kültür Koleji İlkokulu’ndan Elifnaz Remil, Equbilibrio kategorisinde Öğretmen Nebahat Alpan İlkokulu’ndan Emre Arıcıoğlu, Mangala kategorisinde Hacı Kazımoğlu İlkokulu’ndan Mecit Ragıp Sapan, Pentago kategorsinde Sazlı Hilmi Fırat İlkokulu’ndan Yahya Arslanparçası birinci oldu.
Kategorilerinde birinci olan sporcular 24 Mart tarihinde Aydın’da yapılacak olan il finallerine katılmaya hak kazandı. Aydın il finallerinde dereceye girecek öğrenciler ise 1012 Haziran’da Diyarbakır’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılacak.

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