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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’daki tatbikat gerçeği aratmadı

İHA

Deprem anı bilgilendirmesi kapsamında okullarda gerçekleştirilen tatbikatlarda öğrencilere, 'Çök, kapan, tutun' yöntemi öğretildi. Tam kapsamlı gerçekleştirilen tatbikat ise gerçeği aratmadı.

Aydın’daki tatbikat gerçeği aratmadı

Deprem anı bilgilendirmesi kapsamında okullarda gerçekleştirilen tatbikatlarda öğrencilere, 'Çök, kapan, tutun' yöntemi öğretildi. Tam kapsamlı gerçekleştirilen tatbikat ise gerçeği aratmadı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi. Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmazken, öğrenciler de 'Çök, kapan, tutun' yöntemini öğrendi. Senaryo gereği deprem anını yaşayan öğrenciler sıraların yanına çökerek depremin geçmesini bekledi. Depremin sonlanmasının ardından okulda bulunan 280 öğrenci ve öğretmenler tahliye edilirken, deprem de 21 öğrenci mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrenciler AFAD koordinesinde yapılan arama kurtarma ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı. Yaralılara okul bahçesinde kurulan sağlık istasyonunda müdahale edildi. Tahliye sonrasında ise okul afet hazırlık kulübü öğrencilerince okul bahçesine yardım çadırı kuruldu.

Beraberindeki heyet ile birlikte tatbikatı takip eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy emeği geçen herkese teşekkür ederek, depremin acı bir gerçek olduğuna ve bu konuda duyarlı olunmasına dikkat çekti. Adeta gerçeği aratmayan tatbikat başarılı bir şekilde tamamlanırken, tatbikat sonunda açıklamalarda bulunan Vali Aksoy; “Bugün İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlemiş olduğu Türkiye genelindeki deprem tatbikatını biz de Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nde gerçekleştirdik. Aydın ili birinci derece deprem bölgesi içerisinde yer alıyor. Öğrencilerimizin okullarımızda bir depreme karşı nasıl hareket etmesi gerektiği bugün ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde gerçekleştirilen tatbikat ile ortaya kondu. Temennimiz depremlerle karşılaşmamak ama doğal akışın gereği deprem yaşamamız mümkün ve bir deprem anında da neyi nasıl yapacağımızı da bilmek oldukça büyük önem taşıyor. 2021 yılında İçişleri Bakanlığı deprem ve afet konusunda toplumun daha duyarlı hale gelmesi için eğitim yılı olarak ilan etti ve tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın’da da eğitim seferberliği gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl 800 bini aşan kişiye bu konuda çeşitli eğitimler verildi. 2022 yılını da İçişleri Bakanlığımız tatbikat yılı olarak ilan etti. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda yine Aydın ilinde bir tatbikat gerçekleştirmiştik. Bugün de tüm Türkiye ile birlikte Aydın ilinde tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Bu planlamaların kağıt üzerinde kalmayıp tatbikatla ortaya konması ve eksiklikler varsa giderilmesi oldukça önemli. AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda birçok kurum ve kuruluşumuz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve gönüllülerimiz bu tatbikatta yer aldı. Bu tür tatbikatları da yapmaya devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimlerinin bu konuda belirli bir hassasiyete ulaşmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz de bugün bir tatbikatta bulundular ve onlar içinde bir deneyim oldu. Temennimiz afet yaşamamak ama yaşandığı anda da neyi nasıl yapacağımızı en iyi şekilde ortaya koymak ve can kayıplarımızı en aza indirebilmek. Aydınlı hemşerilerimizi bu konuda daha duyarlı olmaya ve yapılan çalışmalara katkı vermeye davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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