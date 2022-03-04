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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediyespor’da birlik ve beraberlik kahvaltısı düzenlendi

İHA

Nazilli Belediyespor’da birlik ve beraberlik kahvaltısı düzenlendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazili Belediyespor’da Isparta maçı öncesi birlik, beraberlik kahvaltısı düzenledi. Kahvaltıda konuşan Başkan adayı Ünal Önal, “Bugünden sonra her zaman yanınızdayım. Huzurlu bir ortam oluşturacağız“ dedi.
Hangar Restoran’da Nazilli Belediyespor’un yarın oynayacağı Isparta 32 Spor öncesi birlik, beraber ve dayanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Etkinliğe Nazilli Belediye Başkanı ve Kulübün onursal başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyespor mevcut Başkanı Soner Yelkovan, 21 Martta olağanüstü kongrede tek aday girecek Ünal Önal, teknik direktör Ayhan Yıldız ve yardımcıları, futbolcular, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı.
Nazilli Belediye Başkanı ve kulübün onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan, kulübün kongre sürecinde olduğunu Ünal Önal başkan adayı olarak tek liste olarak seçimlere gireceğini belirtti. Önal başkana başarılar dileyen Özcan, yarın oynanacak maçta takıma başarılar diledi.
Nazilli halkının takımın arkasında olduğunu belirten Siyah Beyazlıların başkan adayı Ünal Önal, yarın maçta destek için Isparta’ya gideceğini belirtti. Başkan adayı Ünal Önal konuşmasının devamında, “Biz size diyoruz ki biz size huzur vereceğiz, huzurlu bir ortam oluşturacağız. Bu ekonomik anlamda olur, kültürel anlamda olur, maddi, manevi anlamda olur. Mutlaka gerçekleştirmek istediğim bu. Kulübüme gelirler sağlayacağım. Bu kulübün mutlaka fedakarlığa ihtiyacı var. Şu an bütün Nazilli sizlerle beraber. Taraftarlar sizin başarılı olmanızı istiyor. Bazen güzel oynasak ta puan kaybediliyor. Mutlaka bize puan ya da puanlar kazandırmalısınız. Sporu seven birisiyim. Değerli arkadaşlarım size şu sözü veriyorum. Hiçbir şekilde huzursuzluğa iten maddi manevi hiçbir davranışımız olmaz. Sizinle bugünden sonra her zaman yanınızdayım. Isparta maçında yanınızda olacağım. Maçta sizlere başarılar diliyorum. Allah sizlere yardımcı olsun, sizlerde bizlere yardımcı olsun. Bütün Nazilli arkanızda” ifadelerini kullandı.

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