Kooperatif ortaklarının borçları yapılandırılacak “Gübre ve yemi indirimli fiyattan alabilecekler”

Aydın'da düzenlenen toplantıda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 31 Aralık 2020 tarihi ve öncesi vadeli kredi borcu bulunan ortaklara defaten veya taksitlendirme suretiyle yapılandırma imkanı sağlanması, gübre ve yem fiyatlarında indirim yapılması ve prime dayalı sözleşmeli üretim modeli ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Müdürü Adnan Yusuf Güney, 200 Nolu Aydın Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Yalçın Ongun ve mensuplarının katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda, kooperatife olan borçlarını ödemekte güçlük çeken ortaklara sağlanan kurumsal yapılandırma imkanı, gübre ve yem fiyatlarında da indirime gidilmesi ve prime dayalı sözleşmeli üretim modeli hakkında bilgiler verildi.



Yapılandırmada son gün 30 Eylül 2022

İzmir Bölge Müdürü Güney, “Üreticilerimizin ihtiyaç duydukları tarımsal girdileri zamanında ve uygun fiyatlarla ulaştırmakla birlikte borçlarını ödemekte güçlük çeken ortaklarımıza da kurumsal yapılandırma imkanı sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli borcu bulunan ortaklarımız, 30 Eylül 2022 tarihine kadar başvurmaları halinde yapılandırmadan taksitlendirme veya defaten ödeme suretiyle yararlandırılacaktır. Bu çerçevede 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli kredi borçlarının defaten ödenmesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamı silinecek" dedi.



Gübre ve yem fiyatlarında indirim

Tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kalitenin sürekliliğini sağlanın büyük önem taşıdığını ifade eden Güney, “Başta kimyevi gübre olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışlarından olumsuz etkilenen üreticilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla üretimi kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 14 Şubat 2022 tarihi itibariyle kimyevi gübrelerde yüzde 30’a varan indirimler yapılmış olup, ÜRE gübresi 9 bin 200 TL, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 TL ve çay gübresi ise 7 bin 500 TL’den satılacak. Söz konusu indirimlere ilave olarak 17 Şubat 2022 Perşembe günü itibarıyla da can gübresi, Amonyum Sülfat ve NitroPower gübrelerinde yüzde 30’a varan oranlarda indirime gidildi. Yapılan indirim doğrultusunda üreticilerimiz CAN gübresini 6 bin 150 TL, Amonyum Sülfat gübresini 6 bin 800 TL ve NitroPower gübresini ise 8 bin 200 TL fiyatla kooperatiflerimizden çiftçilerimiz temin edebilecekler. Ayrıca kimyevi gübrelerin yanı sıra hayvansal üretim faaliyetinde bulunan üreticilerimizi desteklemek ve girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla 17 Şubat 2022 Perşembe günü itibarıyla karma hayvan yemlerinde de yüzde 12 indirim yapıldı” diye konuştu.



Dane mısırda sözleşmeli üretime ton başına 130 TL prim desteği sağlanacak

Dane mısır üretimi için sözleşme imzalayan ortaklara prim desteği verileceğini kaydeden Güney, şunları söyledi:

“Birliğimize bağlı İzmir, Aydın Denizli, Manisa ve Muğla illerimizde bulunan 229 kooperatifimizin çalışma alanlarında dane mısır üretimi yapan ortaklarımızdan, ortağı olduğu kooperatifi ile dane mısır üretimi için sözleşme imzalayanlara ton başına 130 TL destek primi ödemesi yapılacaktır. Önümüzdeki dönemde sadece dane mısır ile kalmayıp bu modeldeki ürün çeşitliği genişleyerek devam edecektir."

Toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güney, üreticilerin açıklanan konularla ilgili detaylı bilgileri Kooperatif Müdürlüklerinden alabileceklerini belirtti.

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