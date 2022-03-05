ADÜ'lü öğrencilerin projesi 'Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı' tarafından kabul edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin projesi, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından kabul edildi.

Nazilli İİBF Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri İbrahim Halil Dinçarslan, Birkan Günel ve Alican Ağtaş tarafından Sosyal Kumbara Derneği iş birliğiyle yapılan proje, albinizmli bireyleri konu alarak farkındalık çalışması ortaya koyuyor. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencileri tebrik ederek başarılın devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.