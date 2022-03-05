40 yıl hapisle aranan hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı

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Eşber OKAYER/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 3 suçtan kesinleşmiş 40 yıl 21 ay hapis cezasıyla aranan Veysel Keleş (44), kaldığı evde polis ekiplerince yakalandı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'tehdit', 'göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'kasten öldürme' suçlarından hakkında 40 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Veysel Keleş'in ilçede olduğunu belirledi. Polis, başlattığı çalışmayla Keleş'in adresini tespit etti. Bayraklıdede Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda yakalanıp Keleş yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel Keleş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2022-03-05 15:43:25



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