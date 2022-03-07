Aydın’a birincilikle döndüler

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Antalya’da gerçekleştirilen Okul Sporları Floor Curling Grup Müsabakaları’nda Aydın’ı temsil eden Yıldız Kız Takımı, Aydın’a birincilikle döndü.



Okul Sporları Floor Curling Grup Müsabakaları, Antalya’da düzenlenen organizasyon ile gerçekleştirildi. Müsabakalarda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yıldız Kız Takımı grup birincisi oldu. Turnuvadan başarılı olarak dönen Aydın temsilcisi Eskişehir’de gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Birinciliği Müsabakaları’na katılım hakkı kazandı.

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