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Pideciye domuz etli tuzak Ayıplı ürün sattığı iddia edilen pideci kendisine kumpas kurulduğunu söyledi "Pide yapılmak için bırakılan kıymanın içinden domuz eti çıktı"

İHA

Pideciye domuz etli tuzak Ayıplı ürün sattığı iddia edilen pideci kendisine kumpas kurulduğunu söyledi "Pide yapılmak için bırakılan kıymanın içinden domuz eti çıktı"

Aydın’ın Buharkent ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 5996 sayılı yönetmeliğine göre Gıda Tağşiş ayıplı ürünler listesinde yer alan ve pide iç malzemesinden yapılan denetimde domuz eti tespit edilen işletme sahibi Meryem Lek, kendilerine tuzak kurulduğunu iddia etti. Lek, "Tanımadığım bir şahıs pide yapılmak üzere iç malzeme bıraktı. Pideleri yaparken, ekipler şikayet üzerine denetime geldi. Yapılan kontrolde bırakılan pide iç malzemesinde domuz etine rastlandı. BBize tuzak kuruldu. Adalet yerini bulacak" dedi.
Coğrafi işaretli pideleri ile ünlü Aydın, geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerle çalkalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 5996 sayılı yönetmeliğine göre Gıda Tağşiş ayıplı ürünler listesinde bir pidecinin de yer alması şok etkisi oluşturdu. Kullandığı pide iç malzemesinde domuz eti çıktığı iddiası ile Tarım Bakanlığı'nın denetim listesinde yer alan Buharkent’li pideci kendisine kumpas kurularak iftira atıldığını öne sürdü. İşletmelerine getirilen pide iç malzemesi ile pide yaptığı sırada denetime gelindiğini ve pidede kullanılan kıymanın domuz eti çıkması ile tuzağa düşürüldüğünü ifade eden işletmenin sahibi Meryem Lek, “Bize iftirayla tuzak kuruldu. Adalet mutlaka yerini bulacak” dedi.

"İşletmeci Meryem Lek olayı anlattı"
Geçtiğimiz 2021 yılı Haziran ayında gerçekleşen olayla ilgili olarak açıklama yapan İşletmeci Meryem Lek, “Sabah erken saatlerde bize pide yapılması için 5 kilo kıyma getiren daha önce hiç görmediğimiz bir kişi bizden getirdiği malzemeden saat 13.30’da teslim alınmak üzere 30 adet bir buçuk kıymalı pide yapmamızı istemişti. Malzemeye baktığımızda getirmiş olduğu 5 kilo kıymanın 30 pide için çok fazla olduğunu ve bu kıymadan yaklaşık 6070 civarında pide çıkacağını söyledik. Kendisi Buharkent OSB’deki tanınmış bir firmada montaj ekibinde görevli olduğunu ve pideleri 30 çalışana götüreceğini belirtmişti. Bizden kartvizit de alarak öğle gelmek üzere işyerimizden ayrıldı. Öğle saatlerinde biz pideleri hazırlarken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden geldiler. Hakkımızda şikayet olduğunu ve kırmızı etlerimizi inceleyeceklerini ifade ettiler. Biz de dolabımızda bulunan tüm etlerden numuneleri verdik. Görevliler bu etlerde sorun olmadığını söyledi. O sırada sipariş pideleri yapmakta olduğumuz malzemeden de örnek istediler ve bu aldıkları örnek, yapılan analizin ardından domuz eti çıktı. Şaşkına uğradık ve durumu kendilerine izah ettik. Malzemeyi pide yapılmak üzere müşterinin getirdiğini belirttik. Pideleri almaya gelecek olan şahsı da hep birlikte beklemeye başladık. Ancak yaklaşık bir saat beklememize rağmen o müşteri geri gelmedi. Eşim Umut bu kez hazırlanmış olan pideleri de alarak şahsın söylediği OSB’deki firmaya gitti ve orada öyle bir şahsın olmadığını öğrenince hemen polise giderek şikayette bulundu. Polis, bununla ilgili olarak kamera kayıtlarına ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen şikayet telefonlarını incelemeye aldı. Tabi ki o sırada görevliler tutanaklarını yaptıktan sonra işyerimizden ayrıldılar. Olayı yargıya taşıdık. Geçen sürede olayın sonuçlanmasını beklerken gazetelerde ismimizin çıktığını görünce şok olduk" açıklamasında bulundu.

“İyilik yaptık ama karşılığında kötülük bulduk”
“İyilik yaptık ama karşılığında kötülük bulduk” diyen işletmeci Meryem Lek, “Bizi bilen biliyor. Müşterilerimize asla yanlış bir şey yapmayız. Malzemeleri aldığımız yerler belli. Zaten müşterilerimiz de bizi tanıdıkları için halen işletmemizden yemeklerini çekinmeden yiyorlar. Ama işletmemizi karalayıcı haberler ve dedikodular moralimizi çok bozdu. İşletmemizi açtığımızdan bu yana geçen 2 buçuk yılda güzel müşteri edinmiştik. Bu başarımızı çekemeyenler tarafından zaten durmadan şikayet ediliyoruz. Bunu herkes biliyor. Kontrollerde yiyeceklerimizle ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Bu durumda iken nasıl böyle bir şey yapalım. Bize iftira atanlar elbet yasalar önünde hesap verecek. Adalet er geç yerini bulacak” dedi.

Adli süreç devam ediyor
İşletmeci Meryem Lek’in eşi aşçı Umut Lek de konuşmasında olayı anlattıktan sonra soruşturmanın devam ettiğini ve elbette lehlerine sonuçlanacağını ifade etti. Lek, “Görevliler müşterinin pide malzemesinde yaptığı analizden sonra ‘Usta, senin müşteriler domuz eti mi yiyor? Bu malzeme maalesef domuz eti çıktı’ sözleri ile şok oldum. Sahibinin buraya pideleri almaya geleceğini, o zaman gerekeni yapmalarını istedim. Ancak şahıs gelmedi ve ben hemen yaptığımız pideleri alarak OSB’deki o firmaya gittim. Ama o an kumpasa geldiğimizi anladım ve polise koştum. Olay yargıya taşındı ve süreç sürüyor” dedi.

Müşterilerden destek geldi
Ailenin yemeklerini çok beğendiklerini ve açıldığı günden beri müşterileri olduklarını ifade eden işyeri müdavimleri de aileye destek çıkarak olayın kumpas ve çekememezlik olduğunu ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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