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Aydın’da kadın sağlığına dikkat çekildi Vali Aksoy: “Erken teşhis hayat kurtarır”

İHA

Aydın’da kadın sağlığına dikkat çekildi Vali Aksoy: “Erken teşhis hayat kurtarır”

Aydın’da kadın sağlığının korunması ve kadınların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde “Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” hayata geçirildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen ‘Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Ticaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısının ardından projeye katılan katılan ilk eğitimlerini aldı. Aydın Valiliği öncülüğü ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü destekleriyle yürütülen proje ile kadın sağlığının korunması ve kadınların özellikle yaygın olan meme kanserinde erken teşhis bilincine ulaştırılması hedefleniyor.

Projenin tanıtım toplantısında açılış konuşmasını yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “Bugün gündemimizde hayata ve kadına dair sağlıkla ilgili konuştuğumuz her ne varsa şiddetten kronik hastalıklara, kanserden obeziteye, organ bağışından her türlü bağımlılık ile mücadeleye, üreme sağlığından doğum sonrası depresyona kadar hemen her başlık bu projede yer bulmuş ve çalışma kapsamına alınmıştır. Yıllar içerisinde çok değerli birikim ve profesyonel katkılar ile derlenmiş bu eğitim projesi için bir hekim, bir baba ve bir eş olarak valimize ve projeyi koordine eden Hülya Aksoy hanımefendiye şükranlarımı sunarım. Bunun bir parçası olmaktan da tüm ekibin adına gurur duyuyorum. Projenin tüm kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Erken teşhis hayat kurtarır”
Kadınlarda meme kanserinin ilk sırada yer aldığını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Kadın Sağlığı Eğitimi projemizi biz ilk valiliğim olan Muğla Valiliği görevim sırasında gündemimize alarak çalışmaya başladık. İlk çıkış noktamız özellikle kadınlarımızı birinci derecede etkileyen kanser türlerinden biri olan meme kanseri konusunda onları süreç içerisinde bilgilendirmek, kendi kendine muayene edebilir bilgi seviyesine ulaştırabilmek ve erken teşhisi sağlayabilmek oldu. Çünkü erken teşhis hayat kurtarıyor. Kanser vakalarına baktığımızda, ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da kanser vakalarımız var. Özellikle kadınlarımızda ilk sırada meme kanseri geliyor. İkinci sırada tiroit kanseri, üçüncü sırada ise kolorektal kanseri var. Erkeklerde de ilk sırada akciğer kanseri, ikinci sırada prostat kanseri, üçüncü sırada ise kolorektal kanser yer alıyor. Aydın’da, Türkiye ortalamasına baktığımızda oranlarımız düşük. Temennimiz hiç olmaması ama mevcutlarla da mücadele etmek ve onları önleme anlamında da önleyici tedbir alabileceğimiz çalışmaları da ortaya koymamız lazım. Toplumumuzda önemli bir sorun olarak gündemimizde yer almaya başlayan şiddet konusu da eğitimlerimizde yer alacak. Kadınlarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve daha farklı bir noktaya taşıyabilmek adına da bu eğitim çalışmalarını sürdüreceğiz ve sürdürmeye de devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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