Emek dostu başkandan, emekçi kadınlara kooperatif müjdesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emek dostu başkandan, emekçi kadınlara kooperatif müjdesi

İHA

Emek dostu başkandan, emekçi kadınlara kooperatif müjdesi

Başkan Çerçioğlu Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Gölhisar’da enginar üreticisi kadınlarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi, Aydın’a bir kadın kooperatifi daha kazandıracaklarını söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler’in Gölhisar Mahallesi’nde enginar üreticisi kadınlarla bir araya geldi. Üretici kadınları her zaman desteklediklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu, Türkiye’de enginar üretiminin yarıdan fazlasının karşılayan mahallede bir kadın kooperatifi açacaklarını söyledi. Bu yıl ürünlerini eticaretle internetten satmaya başlayan kadınları tebrik eden Başkan Çerçioğlu, kadınların daha fazla kazanması için enginarların Aydın ve İzmir’de 14 şubesi bulunan Halk Ege Et marketlerinde de satışa sunulacağını belirtti.

Aydın’daki tarımsal üretimde önemli yer tutan enginardan üreticilerin daha fazla gelir elde edilebilmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi kadın kooperatifi kuruyor. Gölhisar Mahallesi’ni ziyaretinde kadınlarla sohbet eden Başkan Çerçioğlu, kadınların ürünlerinin pazarlanmasıyla ilgili daha fazla destek olabilmek için kadın kooperatifi kuracaklarını belirtti. Başkan Çerçioğlu’nun destek verdiği kooperatifle üreticiler daha fazla kazanacak.

Başkan Çerçioğlu; “İşte üreten, kendi ayakları üzerinde duran kadınlar”
Mahalledeki kadınlar, ürünlerini bu yıl internet üzerinden eticaretle pazarlamaya başladıklarını ifade edip kadın istihdamı sağladıklarını belirtti. Enginarın her türlü tüketilebildiğinin altını çizen kadınlarla sohbet eden Başkan Çerçiğlu “Sizleri tebrik etmek, kutlamak istedim. İşte çalışkan, üreten, kendi ayakları üzerinde duran kadınlar Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere destek olacağız ve ürettiğiniz ürünleri Halk Ege Et marketlerimizde satacağız. Bunun yanında kooperatif kurulumu sırasında her türlü resmi işlemlerinizde sizlere destek olacağız. Siz üreteceksiniz; kazandıklarınızla ev ekonomisine destek olup, kız çocuklarınızıtorunlarınızı okutabileceksiniz” dedi.

‘Her yıl yüzlerce kadın katlediliyor’
Kadın üreticileri 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle ziyaret etmek istediğini ifade eden Başkan Çerçioğlu “Maalesef Kadınlar Günü’nün çok da kutlanacak bir gün olduğunu düşünmüyorum. Her yıl yüzlerce kadınımız katlediliyor. İnşallah yasalar daha sıkı olur, tedbirler alınır ve kadınlarımız katledilmez” şeklinde konuştu.
Başkan Çerçioğlu, ziyareti sırasında kadınlara baklava armağan ederken, kadınlar da kendi hazırladıkları Aydın usulü enginar yemeğini ikram etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da vaka sayıları azalıyor
YEREL HABERLER Aydın’da vaka sayıları azalıyor
Aydın’da kadın sağlığına dikkat çekildi Vali Aksoy: “Erken teşhis hayat kurtarır”
YEREL HABERLER Aydın’da kadın sağlığına dikkat çekildi Vali Aksoy: ...
Aydın'da akıllara durgunluk veren olay Koruyucu tulumla korona virüs ilaçlaması bahanesiyle eve girdiler, yaşlı kadının elini ayağını bağlayıp kabusu yaşattılar
YEREL HABERLER Aydın'da akıllara durgunluk veren olay Koruyucu ...
Aydınlı öğrencilerin 16 projesi finale kaldı
YEREL HABERLER Aydınlı öğrencilerin 16 projesi finale kaldı
Başkan Çerçioğlu; “08 Mart Dünya emekçi Kadınlar günümüz kutlu olsun”
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu; “08 Mart Dünya emekçi Kadınlar ...
EFAK Deprem Haftası etkinliklerinde görev aldı
YEREL HABERLER EFAK Deprem Haftası etkinliklerinde görev aldı
Nazilli’de 7 bin kişilik keşkek hayrı yapıldı
YEREL HABERLER Nazilli’de 7 bin kişilik keşkek hayrı yapıldı
Pideciye domuz etli tuzak Ayıplı ürün sattığı iddia edilen pideci kendisine kumpas kurulduğunu söyledi "Pide yapılmak için bırakılan kıymanın içinden domuz eti çıktı"
YEREL HABERLER Pideciye domuz etli tuzak Ayıplı ürün sattığı iddia ...
Aydın’a birincilikle döndüler
YEREL HABERLER Aydın’a birincilikle döndüler
Aydın Memecik Zeytinyağı, Mersin’de tanıtıldı
YEREL HABERLER Aydın Memecik Zeytinyağı, Mersin’de tanıtıldı
Aydın’da hava sıcaklıkları düşecek
YEREL HABERLER Aydın’da hava sıcaklıkları düşecek
Türkiye’nin ilk demiryolu eski günlerine döndü Otobüs fiyatları arttı, trenlerde yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk demiryolu eski günlerine döndü Otobüs ...
Nazilli’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Nazilli’de uyuşturucu operasyonu
Alim Yavaş'ın ani ölümü sevenlerini üzdü
YEREL HABERLER Alim Yavaş'ın ani ölümü sevenlerini üzdü
Nazilli, müsabakalar için hazır
YEREL HABERLER Nazilli, müsabakalar için hazır
Aydın’da çiftçiler umutlu, en kötü senaryo geçti Kendirlioğlu: “En kötü senaryo şu anda bitti”
YEREL HABERLER Aydın’da çiftçiler umutlu, en kötü senaryo ...
Aydın’daki yaban hayatı görüntülendi
YEREL HABERLER Aydın’daki yaban hayatı görüntülendi
Nazilli Belediyespor'da Öcal dönemi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Öcal dönemi
Kuşadası'ndan Siirt ve Bitlis’teki öğrencilere yardım
YEREL HABERLER Kuşadası'ndan Siirt ve Bitlis’teki öğrencilere yardım
Aydın’dan Ukrayna’ya yardım eli Nazilli’den Ukrayna’ya 100 bin TL yardım
YEREL HABERLER Aydın’dan Ukrayna’ya yardım eli Nazilli’den ...
Aydın Valisi Aksoy’un '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy’un '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' ...
Moldova'ya sığınan savaş mağduru Ukraynalı kadın ve çocuklara Kuşadası kucak açtı
YEREL HABERLER Moldova'ya sığınan savaş mağduru Ukraynalı kadın ve ...
Köşk Belediyesi, mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti
YEREL HABERLER Köşk Belediyesi, mahsur kalan vatandaşların imdadına ...
Didim’de teknesi yanan kaptanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Didim’de teknesi yanan kaptanı Sahil Güvenlik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.