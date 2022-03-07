Köşk’te 170 deve kıran kırana güreşti Panayır havasında geçen güreşe katılım yoğun oldu

Aydın’da kış mevsiminin en önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşleri Köşk'te binlerce seyircinin katılımı ile gerçekleştirildi. Köşk Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen güreş, panayır havasında geçerken, 170 deve kıyasıya mücadele etti.



Özellikle Ege Bölgesi’nin önemli kültürlerinden olan deve güreşlerinde develer arenaya inerken sezonun önemli güreşlerinden olan Köşk güreşi ise Köşk Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. Köşk Arenası’nda gerçekleşen güreşlerde pehlivan develer maharetlerini sergiledi. Aydın başta olmak üzere, çeşitli illerden gelen 170 deve kıran kırana mücadele etti. Sabah saatlerinde daylak güreşleri ile başlayan güreşler akşama kadar devam ederken, panayır havasında gerçekleşen güreşlere vatandaşlar ve devecilerin ilgisi yoğun oldu. Gerek Aydın’da yetiştirilen gerekse İran’dan gelen develer zaman zaman çırpma, zaman zaman da sağ ve sol teklerini gösterdi. Baştan sona dostluk müsabakaları şeklinde devam eden güreşlerde kıyasıya mücadele yaşanırken renkli görüntüler de ortaya çıktı.



2020 ve 2021 yıllarında pandemi nedeniyle yapılamayan deve güreşleri festivalinin bu yıl özlemle gerçekleştiğinin ve pehlivan develerin coşkuyla izlendiğini belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “Atalarımızdan bize miras olan bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Pandemi süresince bir araya gelemeyen halkımız bu festivalde buluştu. Köşk halkımız ve güreşseverler festivalimize sahip çıktı. Festivalimize katılan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



Develerin kıyasıya mücadeleleri heyecanlı anlara sahne olurken, yöresel kıyafetiyle deve güreşleri festivaline ev sahipliği yapan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise açılış konuşmasından sonra zeybek ekibinin gösterisine dahil olarak alkışlar eşliğinde zeybek oynadı. Deve güreşinde Başkan Güler'i, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol yalnız bırakmadı.

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