Alim Yavaş dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan ve önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Alim Yavaş (66), dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Aydın Devlet Hastanesi’nden dün akşam saatlerinde naaşı alınan Alim Yavaş için öğlen namazına müteakip Köşk Çarşı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Nazilli Müftüsü Selami Bayrakçi tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası cenaze Köşk’ten alınarak Ilıdağ Köyü’ne götürüldü. Burada da cenaze namazı kılındıktan sonra Alim Yavaş dualarla toprağa verildi.

Cenazeye, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ak Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, işadamı ev Osman Akça İncir İşletmeleri Genel Müdürü Melih Akça, siyasetçiler, işadamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydın’ın Köşk ilçesi Ilıdağ Mahallesi’nde doğan ve ilçenin sevilen simalarından olan 66 yaşındaki Alim Yavaş, bir süre çiftçilik yaptıktan sonra ilçe merkezinde tüccarlığa başlamış, ve Aydın siyasetinin önde gelen isimleri arasında yer almıştı. AK Parti kuruluncaya kadar Anavatan Partisi’nde Ak Parti kurulduktan sonra AK Parti’de siyaset yapan Yavaş, tüccarlık faaliyetlerinin yanında boğa güreşleri ve at yarışlarının simge isimlerinden biriydi.

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