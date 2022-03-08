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Araç içerisinde sıkışan iki yaralıyı itfaiye kurtardı

İHA

Araç içerisinde sıkışan iki yaralıyı itfaiye kurtardı

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 BPJ 571 plakalı otomobil Garnizon Kavşağın’da takla atarak bahçeye yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan E.A ve U.K. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla Söke’deki hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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