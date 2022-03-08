Bahçeşehir Koleji, Aydın ilindeki 5'nci kampüsünü Söke'de açıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahçeşehir Koleji, Aydın ilindeki 5'nci kampüsünü Söke'de açıyor

İHA

Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji, Türkiye genelinde 143 kampüsün ardından Aydın ilindeki 5'inci kampüsünü Söke ilçesinde açacak. 20222023 EğitimÖğretim yılında hizmete açılacak Bahçeşehir Koleji Söke Kampüsü'nün tanıtımı, basın toplantısı ile yapıldı.

Bahçeşehir Koleji, Aydın ilindeki 5'nci kampüsünü Söke'de açıyor

Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji, Türkiye genelinde 143 kampüsün ardından Aydın ilindeki 5’inci kampüsünü Söke ilçesinde açacak. 20222023 EğitimÖğretim yılında hizmete açılacak Bahçeşehir Koleji Söke Kampüsü’nün tanıtımı, basın toplantısı ile yapıldı.
Toplantıda Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Söke Kampüsü Kurucu Temsilcisi Olcay Özbey başta olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan başta olmak üzere Bahçeşehir Koleji yönetim kadrosu ve eğitimcileri de yer aldı.
“Söke kampüsü 18 bin metrekarelik eğitim alanına sahip”
Toplantının açılışında katılımcı basın mensuplarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Bahçeşehir Koleji Söke Kampüsü Kurucu Temsilcisi Olcay Özbey, Söke kampüsünün sahip olduğu fiziki koşullar hakkında bilgiler verdi.
Bahçeşehir Kolejinin 20222023 EğitimÖğretim yılında hizmete açılacak Söke kampüsü 9 Bin m2’lik kapalı olmak üzere toplam 18 Bin m2’lik alana sahip olacak. İçerisinde müstakil anaokulu, ilk ve ortaokulu ve spor tesisleri olan bir yapıya sahip kampüste hazırlıkların son hızla devam ettiği belirtildi.
Olcay Özbey, “Söke kampüsümüzde devam çalışmayla kampüs, Bahçeşehir Koleji fiziki standartlarına uygun hale getiriliyor. Ülkemizin geleceğine yön veren gençler yetiştirmek için bütün azim ve gayretimizle çalışacağız. Genel müdürlüğümüzün de desteğini arkamıza alarak, çok güzel bir nesil yetiştireceğimize olan inancımız tam” dedi.
“Aydın’da açılacak 5’inci kampüsle artık Aydın’ın yerlisiyiz”
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ; Aydın şehir merkezinde 2, Nazilli ve Kuşadası’ndan sonra Söke’de açılacak kampüs ile birlikte Aydın ilinde 5. kampüsü açacak olmaktan heyecan duyduklarını belirtti.
“Bahçeşehir Koleji olarak artık Aydın’ın yerlisiyiz” diyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ; “Aydın ili vizyon ve misyonumuzu, yaptığımız tüm faaliyetleri bilir. Söke’de çok kapsamlı bir kampüsün hazırlıkları var. 1000’in üzerinde bir kontenjanla okul öncesinden, liseye kadar eğitime başlayacaklar. En kısa sürede biriki yıl içinde lise de dahil olacak” dedi.
“Bahçeşehir Koleji dünya vatandaşı bireyler yetiştiriyor”
Bahçeşehir Kolejinin dünya vatandaşı bireyler yetiştirme amacıyla Türkiye’nin lider eğitim kurumu olduğuna dikkat çeken Özlem Dağ; “27 yıl önce yola çıktık. Bugün Türkiye’nin doğusundan batısına, Kars’tan Edirne’ye, Antalya’dan Sinop’a kadar okullarımızda Türkiye’nin geleceğini yetiştiriyoruz. Bahçeşehir Koleji bir öğretmen okulu. Kurucularımız Enver ve Semra Yücel hocalarımla başlayan bu süreçte; öğretmenlerimize verdiğimiz değer, öğretmenlerimiz üzerinden onların aracılığıyla eğitimöğretime yaptığımız yatırımlarla övünen bir kurumuz. Akademik altyapı, psikososyal gelişimi ile sadece Türkiye’de değil, dünyada söz sahibi olacak lider bireyler yetiştirmeyi hedefledik. Hedefimiz; dünyada ne yapılıyorsa en doğrusunu alıp Türkiye koşul ve ihtiyaçlarına entegre etmek, daha önemlisi Türkiye’den dünyaya açılacak eğitim modellerine Türkiye’de liderlik eden bir eğitim kurumu olmaktı. Ne mutlu ki artık bunların sonuçlarını uzunca bir süredir paylaşıyoruz. Yabancı dilde çift dil eğitim modelimiz bugün Türkiye’de pek çok okul tarafından uygulanıyor. Fenden matematiğe, müzikten güzel sanatlara proje tabanlı bir yaklaşımla öğrencilere hayal ettirebilmek, hayal ettiklerini hayata geçirebilmek için akademik altyapıyı kazandırıp bunları uygulayabilmek eğitimimizin temellerini oluşturuyor. Tüm bunları anaokulundan itibaren çocuklarımıza verebilmek eğitim için çok kıymetli. İletişim becerileri güçlü, birlikte çalışabilen gençler yetiştiriyoruz. Bütün bunları yapabilmek için güçlü bir akademik altyapı, iyi konumlanmış donanım ve heyecan anlamında bunlara hazır öğretmen kadrosu, uygun fiziki ortamları yapmak zorundasınız. Şu anda 100 bine yakın öğrencimiz, 14 bine yakın eğitim öğretim kadromuzla çok büyük bir aile olarak Türkiye’de bu işin en iyisine, kaliteli eğitime imza atıyoruz. Bunları sizlerle gurur duyarak paylaşıyorum. Bunu sadece Bahçeşehir Koleji için paylaşmıyorum; Yaptığımız her işi ve katkıyı, eğitimöğretim camiasına, eğitim ekosistemine sunulan katkı olarak paylaşıyorum” dedi.
“Söke’de de Fen ve Teknoloji Lisesi olacak”
Özlem Dağ; “Tüm bu vizyonu Olcay Hocam ve ekibi 2016 yılından bu yana Kuşadası’nda uyguluyor. Kuşadası’nda yaptıkları çalışma ve kattıkları değerle Söke’de de başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi.
Türkiye’nin gelecek projesi olarak değerlendirdiği Fen ve Teknoloji Liseleri konusunda Bahçeşehir Koleji olarak öncü olduklarına da dikkat çeken Özlem Dağ; 15 yıl önce Fen ve Teknoloji Liselerinin ilk kampüsünün özel bir lise programı olarak açıldığını belirtti. Seçmeli derslerle birlikte programlarının güncellendiğini ifade eden Özlem Dağ; “Övünerek söylüyorum ki bu programlar öğretmenleriyle birlikte öğrenciler tarafından hazırlandı. Bu programlar bugün dünyanın konuştuğu programlar. Yapay zekâ, siber güvenlik, lisanslama araçları, robotik sistemler gibi dersler öğretmen, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz tarafından hazırlandı, Talim Terbiye’ye sunuldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihi için de bir ilktir. 11 dersin onayı bu şekilde alındı ve Bahçeşehir Koleji FenTeknoloji Liselerinde bu dersler okutuluyor. İnşallah Söke’de de Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinden biri olacak” diye konuştu.
Toplantıda Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar ve SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan da kısa birer konuşma yaparken, toplantı basından gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası Belediyesi 547 ağacı kesilmekten kurtardı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi 547 ağacı kesilmekten kurtardı
Başkan Erol, "En çok önem verdiğimiz konu istihdamdır"
YEREL HABERLER Başkan Erol, "En çok önem verdiğimiz konu ...
Araç içerisinde sıkışan iki yaralıyı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Araç içerisinde sıkışan iki yaralıyı itfaiye kurtardı
Köşk Belediyesi'nin fiyat denetimleri aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Köşk Belediyesi'nin fiyat denetimleri aralıksız devam ...
Karısı ile tartışan adam evi yaktı
YEREL HABERLER Karısı ile tartışan adam evi yaktı
Başkan Atabay kadın personellerini unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Atabay kadın personellerini unutmadı
Efeler Belediyesi'ne karşı açılan dava reddedildi
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi'ne karşı açılan dava reddedildi
MHP İl Başkanı Alıcık: "Kadınlarının yüzü gülmeyen bir toplum geleceği umutla karşılayamaz"
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Alıcık: "Kadınlarının yüzü gülmeyen ...
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ...
Kazada ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti
Muhtar Karadaş'tan mahalle sakinlerine uyarı "Tanımadığınız kimseye kapıyı açmayın"
YEREL HABERLER Muhtar Karadaş'tan mahalle sakinlerine ...
ADÜ 'Üniversitelerarası Dünya Kupası’nda Türkiye'yi temsil edecek
YEREL HABERLER ADÜ 'Üniversitelerarası Dünya Kupası’nda Türkiye'yi ...
CHP Aydın Kadın Kolları, Başkan Çerçioğlu ile görüştü
YEREL HABERLER CHP Aydın Kadın Kolları, Başkan Çerçioğlu ile görüştü
Didim Belediyesi vatandaşların talebini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Didim Belediyesi vatandaşların talebini ...
Alim Yavaş dualarla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Alim Yavaş dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Aydınlı kadın muhtarlar, Ankara yolcusu
YEREL HABERLER Aydınlı kadın muhtarlar, Ankara yolcusu
1 haftada 285 gram uyuşturucu ele geçirildi Aydın’da uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER 1 haftada 285 gram uyuşturucu ele geçirildi Aydın’da ...
Efeler’den 8 Mart’a özel klip
YEREL HABERLER Efeler’den 8 Mart’a özel klip
"İş’te Buharkent" projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER "İş’te Buharkent" projesi tanıtıldı
Köşk’te 170 deve kıran kırana güreşti Panayır havasında geçen güreşe katılım yoğun oldu
YEREL HABERLER Köşk’te 170 deve kıran kırana güreşti Panayır ...
Emek dostu başkandan, emekçi kadınlara kooperatif müjdesi
YEREL HABERLER Emek dostu başkandan, emekçi kadınlara kooperatif ...
Aydın’da vaka sayıları azalıyor
YEREL HABERLER Aydın’da vaka sayıları azalıyor
Aydın’da kadın sağlığına dikkat çekildi Vali Aksoy: “Erken teşhis hayat kurtarır”
YEREL HABERLER Aydın’da kadın sağlığına dikkat çekildi Vali Aksoy: ...
Aydın'da akıllara durgunluk veren olay Koruyucu tulumla korona virüs ilaçlaması bahanesiyle eve girdiler, yaşlı kadının elini ayağını bağlayıp kabusu yaşattılar
YEREL HABERLER Aydın'da akıllara durgunluk veren olay Koruyucu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.