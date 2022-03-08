ADÜ'de 'Ulusal Staj Programı ve Ege Kariyer Fuarı' bilgilendirme toplantısı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Yapay Zeka Topluluğu tarafından düzenlenen Ulusal Staj Programı ve Ege Kariyer Fuarı konulu bilgilendirme toplantısı Söke İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.



Eğitim Departman’ından toplantıya katılan Zarife Turgut ve Fatma Pak, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan Ulusal Staj Programı, üniversite öğrencilerinin fırsat eşitliği gözetilerek kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını amaçlamaktadır. İşveren ve öğrencilerin bir arada bulunacağı platform kariyerlerinin başında olan gençlerin hayatlarına yön vermeleri için eşsiz bir fırsat yaratıyor" ifadelerine yer verdi.



Toplantıda, Ege Kariyer Fuarı’nın kamu ve özel sektör kurumlarının, meslek odalarının iş birliği ile gerçekleştirilecek bir kariyer etkinliği olduğu, 2122 Mart 2022 tarihlerinde Fuar İzmir’de ADÜ'nün de dahil olduğu, 20 farklı üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.



Ege Kariyer Fuarı’na katılacak öğrencilerin stant ziyaretleri ile sektöründe ve bölgesinde söz sahibi firmalarla tanışabilecekleri, firmaların insan kaynakları yetkilileri ile istihdam fırsatları, işe alım politikaları, kariyer gelişimi imkanları gibi konularda bilgi alabilecekleri aktarıldı. Fuarda ayrıca mülakat simülasyonlarıyla iş hayatına giriş safhasında dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda interaktif yolla bilgi sahibi olacak öğrencilerin, alanında uzman kişilerce verilecek panellere de katılabilecekleri öğrencilere söylendi.



Toplantı, ulusal staj programına başvuru yöntemlerinin bilgilendirmesi ve sorucevap kısmıyla sona erdi.

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