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Rot balansa kadın eli değdi Kadın lastik ustası önce şaşırtıyor, sonra beğeni topluyor

İHA

Rot balansa kadın eli değdi Kadın lastik ustası önce şaşırtıyor, sonra beğeni topluyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir oto lastikçide çalışan 28 yaşındaki lastik ustası Fatime Merve Yörük, görenlerin takdirini topluyor. İşvereni de kendisi gibi kadın olan Yörük, otomobil lastiklerini tamir edip rotbalans ayarı yapıyor.
Yeni Sanayi Sitesi'nde 8 yıldır oto lastik işletmeciliği yapan Deniz Işık ile bir süre önce tanışan 28 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Fatime Merve Yörük, oto lastik sektöründe çalışmaya başladı. Yörük'ü işe alan Işık, hemcinsine işi öğretmek için kolları sıvadı. Kısa sürede lastik takıp sökme, yama ve rotbalans ayarı gibi işleri öğrenen Yörük, çalışma azmi ile örnek oldu. İş arkadaşları başta olmak üzere sanayideki herkesin takdirini kazanan Yörük kadınlara seslenerek, "İşimi severek yapıyorum. Bu tür işlere adım atmaktan korkmayın" dedi.

"Kadınların yapamayacağı bir iş yok"
Kadınların cesaretleri ile yapamayacakları iş olmadığını ve işini severek yaptığını belirten oto lastik ustası Fatime Merve Yörük, "Daha önce bir akaryakıt istasyonunda çalışıyordum. Orada Deniz hanım ile tanıştık. Kendisi bana bu işi önerdi ve yanına aldı. Sağ olsun her zaman arkamda durdu ve işi öğretti. Ben de elimden geldiğince kendisinin güvenini boşa çıkartmamak adına var gücümle çalışıyorum. Kadınla çalışmak, erkeklerle çalışmaktan çok daha güzel. Deniz hanımla birbirimizi daha rahat anlayabiliyoruz. İşimi çok seviyorum. Bu iş sadece erkeklerin yapabildiği bir iş değil. Bu işi kadınların da her sektörde olduğu gibi bu sektörde de var olduklarını ve işlerini de en iyi şekilde yaptıklarını herkese göstermek için seçtim. Gelen her müşteriyi güler yüzlü bir şekilde karşılayıp talebini karşılıyorum. Beni gören herkes önce şaşırıyor ama sonrasında bu işi yapabildiğimi görünce tebrik ediyorlar. Bence kadınlar her yerde olmalı. İşin, ekmeğin erkeği kadını olmaz. Bir işi gönülden isteyip, yapabileceğinize inandığınız sürece her şeyi başarırsınız" diye konuşarak hemcinslerini iş hayatında daha fazla yer almaya davet etti.

"Merve çok çalışkan bir personel"
Merve'nin çalışkanlığı ile iş arkadaşları başta olmak üzere sanayideki herkese örnek olduğunu belirten oto lastik işletmecisi Deniz Işık, "İşimiz dışarıdan bakıldığında kolay gibi görünse de öyle değil. Ben de daha önce muhasebeci olarak başladığım ve bu işi öğrendiğim iş yerinden 8 yıl önce ayrılarak kendi işletmemi açtım. Yıllardır da işimi severek yapıyorum. Merve ile tanıştığımızda onda kendimi gördüm. Kendisine bu işi önerdiğimde seve seve kabul etti. 'Bir kadın işveren var, neden bir kadın işçi de olmasın' diyerek Merve ile çalışmaya başladık. Azmi, çalışkanlığı ve kendine güveni ile ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anladık. Kısa sürede işi kavradı. İşini çok önemsiyor ve benim kadar cesaretli, özveri ile çalışıyor. Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde kadın personel bulmak çok zor olsa da inşallah bundan sonra kadın çalışanlar bu tür işlerde çoğalır" diye konuştu.

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