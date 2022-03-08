Şoförler akaryakıtta 'sabit kur' uygulaması istiyor Başkan Özmeriç: Aydın’da şoförler motoru çalıştıramaz hale geldi

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, her geçen gün artan akaryakıt fiyatlarından dolayı aynı zamanda kamu hizmeti veren toplu taşıma araçlarında hizmetin sürdürülmesinin imkansız hale geldiğini belirterek, sabit kur uygulamasının kamu hizmeti veren toplu taşıma araçlarında da uygulanmasını istedi.

Her geçen gün artan akaryakıt zamları nedeniyle şoför esnafının artık geleceğini göremediğini ve mesleğin sürdürülebilirliğinin kalmadığını kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Öncelikle akaryakıtta ÖTV ve KDV’nin kaldırılmasını istiyoruz. Bugün tekne ve yatlara vergilerden muaf akaryakıt verilirken, kamu hizmeti veren ve fiyat tarifesi Koordinasyon Merkezi) UKOME tarafından araçlarda hizmet sürdürülemez hale geldi. Kısa zaman önce yeni fiyat tarifesi belirlendi ama yeni oluşturulan listenin de günün şartlarına göre yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz” dedi.

“Sabit kura benzer bir uygulama bekliyoruz”

Toplu taşıma araçlarının sadece taşıma hizmeti vermediğini aynı zamanda önemli bir kamu görevi üstlendiğinin unutulmaması gerektiğini belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Araçlar yürüyemez hale gelirse, tüm sektörler de işler zincirleme olarak aksar. Yatlara uygulanan indirimlerin kamu hizmeti veren şoför esnafına da uygulanmasını bekliyoruz. Devletimiz nasıl yatırımcı için kur sabitliyor ise kamu hizmeti veren ve ücreti UKOME’ler tarafından belirlenen toplu taşıma araçları için de akaryakıt fiyatlarında sabitleme yapabilir. Mevcut durumda, tüm ekonomik varlığını hizmeti aksatmamak için kullanan şoför esnafı yarın kontak çeviremez duruma düşecektir” dedi.

Aydın özelinde yaklaşık 6 bin aracın, pandemi başladığı günden bu yana hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak hizmeti aksatmadan görevlerini ifa ettiklerini kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Şoförlerimiz, sabah derse yetişmek isteyen öğrenciden, mesaisine başlayan memura, dükkanını açacak olan esnaftan pazara çıkacak ev hanımına kadar herkesi taşıyıp en iyi hizmeti sunmak için elinden geleni yapıyor. Durum böyle giderse şoför esnafı protesto için değil, gerçekten aracını yakıt alamadığı için işe çıkamayacak duruma düşecektir. Pandemi döneminden beri ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. Son 6 aydan bu yana ise günlük esnafının seyrü seferden kazandığı para akşam yaktığı mazotu depoya koymaya yetmiyor. Pek çok esnaf aracının bakımını bile yaptıramaz hale geldi. Hizmet kalitesini düşürmek de istemiyoruz, fakat fedakarca hizmet sunan şoförün dayanacak gücü kalmadı” diyerek soruna acil çözüm beklediklerini kaydetti.

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