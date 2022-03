Kuşadası'na gelen savaş mağduru kadınlar: Başımıza her gün bombalar yağıyordu

Eşber OKAYER/ KUŞADASI, (Aydın),(DHA)RUSYA'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle sığındıkları Moldova'dan bir tur firmasının öncülüğünde uçakla İzmir'e getirilip, ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki otellere yerleştirilen savaş mağduru kadınlar, yaşadıklarını anlattı. Kiev'de 8 gün sığınakta kalan Zara Samadi (34), "Başımıza her gün bombalar yağıyordu. Şu an Türkiye'de olduğum için çok mutluyum" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle birçok kişi evlerini terk edip, çocuklarıyla birlikte farklı ülkelere gitmek zorunda kaldı. Kuşadası'ndaki sivil toplum kuruluşları, turizmciler ve iş insanları bu kapsamda Moldova'ya sığınan Ukraynalı kadın ve çocuklara yardım eli uzattı. bir tur firmasının uçağıyla önceki gece Moldova'nın başkenti Kişinev'den uçakla aralarında çocukların da olduğu 97 kişi, İzmir'e getirildi. Savaş mağduru kadınlar, Kuşadası'ndaki çeşitli otellere yerleştirildi.

'KİEV'İN DURUMU ÇOK KÖTÜ'

Ukrayna'da yaşayan Tacikistanlı Zara Samadi (34), Kiev'de 8 gün sığınakta kaldığını belirterek, "Şartlar çok ağırdı. Başımıza her gün bombalar yağıyordu. Bir sığınakta en az 50 kişi oluyordu. Tek bir tuvalet olduğu için de hepimiz onu kullanıyorduk. Yeterli yatak olmadığı için yerlerde yatıyorduk. Sığınaktaki koşullar özellikle çocukları çok zorluyordu. Sığınakta kaldığım süre boyunca neredeyse hiç uyumadım. Kiev'in durumu çok kötü. Hiçbir şey çalışmıyor. Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Çünkü burada bizi çok iyi karşıladılar. Bize akrabaları gibi davrandılar. Ancak Ukrayna'da iş arkadaşlarımı ve sığınakta tanıştığım insanları bıraktım. Onlar için çok endişeleniyorum. Turizmciyim ve Ukrayna'yı çok seviyorum. Savaş bittikten sonra yine Ukrayna'ya döneceğim" dedi.

'SAVAŞ BÜTÜN GELECEK PLANLARIMIZI YIKTI'

Hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalışan 3 çocuk annesi Zoriana Kolyadzhin (32) de "Savaşın başladığı ilk gün çocuklarım Anastasia ile oğullarım Pavlo ve Matvii'yi alıp, Kiev'den Ukrayna'nın batısına doğru kaçmaya başladım. Kiev'de tam bir kaos hakimdi. Benim için çok zor bir yolculuk oldu. 24 Şubat'tan beri evimi ve yakınlarımı görmedim. Akrabalarım sığınakta saklanıyor. Onlarla konuştuğumda bana Kiev'de yiyecek ve ilacın artık tükendiğini söylüyorlar. Bu savaş, bütün gelecek planlarımızı yıktı. Bir an önce savaşın bitmesini ve evime geri dönmeyi istiyorum" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2022-03-08 11:25:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.