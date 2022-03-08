Ani dönüş yapmak isteyince, malzeme yüklü kamyon devrildi

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Aydın’ın Germencik ilçesinde özel bir firmaya malzeme getiren kamyon, iddiaya göre, sürücüsünün ani dönüş yapmak istemesi ile devrilerek yan yattı.

Kaza, İzmirAydın karayolu Germencik ilçesi girişinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. idaresindeki 35 AVR 389 plakalı elektronik malzeme yüklü kamyon, sürücüsünün malzeme getirdiği firmaya ani dönüş yapmak istemesi üzerine devrilerek yan yattı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Hasan B. yaralanmazken, araçta maddi hasar oluştu. Devrilen kamyondaki malzemeler firma personeli tarafından içeriye taşındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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