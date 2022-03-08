Kuyucak'ta Kadınlar Günü karanfillerle kutlandı

Aydın’ın Kuyucak İlçesi’nde, Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilçe genelindeki kadınlara karanfil dağıtılarak günleri kutlandı.



Kuyucak Belediyesi ekipleri tarafından ilçe merkezi, kamu kurumları ve pazaryerlerindeki kadınların Kadınlar Günü kutlanarak karanfil dağıtıldı. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, ilçemizdeki kadınlarımızın karanfillerle Kadınlar Günü’nü kutladık. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlayarak tüm kadınların eşit olarak huzur içerisinde yaşam sürebilecekleri bir gelecek inşa ediyoruz. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere sevgi, şefkat ve fedakarlığın sembolü, toplumun en önemli yapı taşı olan tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" dedi.

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