Kuşadası’nda coşkulu 8 Mart kutlaması

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kuşadası’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi’nin katkılarıyla Kuşadası Kadın Platformu tarafından düzenlenen etkinliğe kadınlar ellerinde taşıdıkları mor balonlarla katıldı.



Kuşadası’nda düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde bir araya gelen kadınlar yağmura rağmen İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na kadar attıkları sloganlarla yürüdü. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Gül Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari, Destek, İşletme ve İştirakler Müdürü Ethem Kerim’in de yer aldığı yürüyüşe siyasi partilerin kadın kolları üyeleri ile kadın hakları alanında faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamasına Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği üyeleri ile birlikte Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle ülkelerinden ayrılarak Kuşadası’na gelen kadın ve çocuklar da katıldı. Taşıdıkları Ukrayna bayrakları ile savaşın kadınlar ve çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çeken Ukraynalılar, Kuşadalı kadınlarla birlikte taleplerini belirtti.



İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda bir basın açıklaması yapan Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşegül Taşdelen Dağlı, 8 Mart’ın kadın mücadelesi açısından önemine dikkat çekti. Bütün kadınların emekçi olduklarını vurgulayan Ayşegül Taşdelen Dağlı “Kadınların üretim hayatı içinde yer almaları insanlık tarihi kadar eskidir. 19. Yüzyılda sanayi devrimi ile birlikte, yeni ve ucuz iş gücüne ihtiyaç duyulmuş ve böylece kadınlar ilk kez ücret karşılığı çalışmaya başlamıştır. O günlerden bu yana kadınlar, kadının insan hakları için, eşit işe eşit ücret almak için, insan onuruna yakışır şekilde yaşayabilmek için grevlerle, direnişlerle haksızlığa ve ayrımcılığa karşı mücadele veriyorlar” dedi.



Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin her geçen gün attığını ifade eden Ayşegül Taşdelen Dağlı, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmiş olmasının kadınları daha da savunmasız bıraktığını söyledi. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir demokrasi sorunu olduğuna dikkat çeken Ayşegül Taşdelen Dağlı, “Kadınlar ve erkekler dayanışma içinde mücadele ettikçe, hayat eşitliğe doğru akacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun” dedi. Ayşegül Taşdelen Dağlı’nın ardından Kuşadası Kadın Platformu bileşenlerini temsilen Aysel Batyarlı, Gülnur Aksoy, Gürsel Şenşafak, Hanife Özen, Işık Arcan ve Nebahat Ürün de yaptıkları konuşmalarla kadın hakları ile ilgili isteklerini ifade etti.



Konuşmaların ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Gül Günel, Kent Konseyi Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşegül Taşdelen Dağlı ve Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver tarafından Yaşam Hak koşusunda dereceye girenlere ödülleri verildi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması, Başkan Ömer Günel’in eşi Duygu Gül Günel tarafından kadınlara İstanbul Sözleşmesi kitapçığı ile çeşitli hediyeler verilmesi ile son buldu.

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