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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Kadının Rengi” İbramaki Sanat Galerisi’nde

İHA

“Kadının Rengi” İbramaki Sanat Galerisi’nde

İbramaki Sanat Galerisi, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Kadının Rengi” isimli sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. 15 kadın ressamın 35 eserinin yer aldığı sergi beğeniyle karşılandı.

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan “Kadının Rengi” isimli karma resim sergisi İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir kokteylle açıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Gül Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Taşdelen Dağlı’nın katılımıyla açılan sergide yer alan “kadın” temalı eserler büyük beğeni aldı.

Serginin açılışında konuşan Başkan Ömer Günel’in eşi Duygu Gül Günel, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak 15 kadın ressam tarafından hazırlanan bir serginin açılışını yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Duygu Gül Günel, “Kadının ve sanatın olduğu her yerde her şey çok daha güzel oluyor. Tüm sanatçılarımıza emekleri nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi. Açılışın ardından “İlklere İmza Atan Türk Kadınları” isimli sunumun gösterimi yapıldı.

Küratörlüğünü Suna Erdoğan’ın yaptığı Alev Kalyoncu, Aliye Odabaşı, Ayla Gürkan, Birsen Önce, Çiğdem Karadaş, Fatoş Tutum, Filiz Özdemir, Hatice Soydan, İpek İşlek, Necla Güngör, Nil Erbay, Nuran İstanköylü, Sühenda Bozkurt, Suna Erdoğan ve Yıldız Soydan’ın yağlı boya tekniği ile hazırladığı eserlerin yer aldığı “Kadının Rengi” isimli sergi bir hafta boyunca İbramaki Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

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