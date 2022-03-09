Kuşadası eski belediye başkanı Kayalı'ya silahlı saldırı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski belediye başkanı Özer Kayalı'ya (62), öğle yemeği için gittiği restoranda ateş edip bacağından yaraladıktan sonra gözaltına alınan garson Can Başaran (35), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2022-03-09 01:07:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.