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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzinsiz fidan satışına 54 bin TL ceza uygulanacak

İHA

İzinsiz fidan satışına 54 bin TL ceza uygulanacak

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından tohum ve fide denetimleri aralıksız devam ederken, bakanlıktan yetki almadan tohum, fide, fidan satan, ticari anlamda üretimini yapan kişi ve kuruluşlara 54 bin 806 TL para cezası kesileceği belirtildi.

Tarımsal üretimde ekim ve dikim sezonunun başlaması ile birlikte ihtiyaç duyulan tohumluk, fide ve fidan gibi sağlıklı üretim materyaline ulaşımı sağlamak, yetkisiz ve kontrolsüz üretilen tohumlukların piyasaya arzını engellemek için Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler artırılarak devam ediyor.

Kurallara uymayanlara para cezası kesiliyor
Yapılan denetimler bağlamında yetkisiz kişilerin açıkta fide, fidan, tarla bitkileri tohumu ve sebze tohumu satmaları yasaklandığı hatırlatıldı. İlgili kanun ve yönetmeliklere göre; Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki almadan tohum, fide, fidan satan, ticari anlamda üretimini yapan kişi ve kuruluşlara 2022 yılı için 54 bin 806 TL para cezası, tohumlukları müsadere altına alma ve imha olmak üzere idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Verim kaybına neden oluyor
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin çiftçileri tohum, fide ve fidanlarını yetkili üretici veya bayilerden almaları konusunda uyardığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Çiftçilerimizin de bu konuda bilgi sahibi olmaları; üzerinde bitki pasaportu bilgilerini de içeren etiket taşıyan tohum, fide ve fidanları, Bakanlıkça yetki verilmiş tohumluk bayilerinden ya da üretici belgesi olan üreticilerden almaları gerekmektedir. Çiftçilerimiz; açıkta, yetkisiz kişilerden, etiketsiz, sertifikasız ve pasaportsuz fidefidan satın aldığında birçok sorunla karşılaşabilmekte; hastalık ve zararlılara rastlanabilmekte, bu durum fidefidan kurumalarına, verim kaybına neden olmaktadır. Ayrıca bu hastalık ve zararlılar topraklarımıza bulaşarak, çözümü zor ve zaman alan sorunlara da sebep olmaktadır. Aşılı diye satıldığı halde bazı fidanların aşısının olmadığı, dikildiğinde tutmadığı ve belirtilenin dışında farklı tür ve çeşitte meyvelerin oluştuğu, kalitesiz ve verimi düşük ürün alındığı görülebilmektedir. Çiftçilerimiz böyle sorunlarla karşılaştığında elinde etiket, sertifika, pasaport gibi belgeleri olmadığından geriye dönük olarak hakkını arayamamakta, maddi açıdan zarara uğramakta, emeği ve zamanı boşa gitmektedir. Kaçak satış yapan kişilerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ya da bağlı oldukları İlçe Müdürlüklerimize de bildirilmesi sorumluluklarımız arasında olmalıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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