Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, finale yükseldi

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda ön değerlendirmeyi geçen ve bölge yarışmalarına katılmaya hak kazanan projeler belirlenirken, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nin 3 araştırma projesi finale yükseldi.



Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda bölge finaline seçilen projeler belli olurken, yarışmaya adeta Aydın damga vurdu. Lise eğitimine devam eden 37 bin 283 öğrencinin 25 bin 95 proje ile başvuru yaptığı yarışmanın ön değerlendirme sonuçlarına göre Aydın’dan 176 başvuru yapıldı ve bu başvurulardan seçilen 16 proje İzmir Bölge Finaline katılmaya hak kazanırken Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nin de 3 araştırma proje finale yükseldi.



Okulun öğretmen ve öğrencileri psikoloji alanında “Lise Öğrencilerinde Sosyal Medya ve Görünüş Kaygısı”, sosyoloji alanında “Anadolu Halk İnanışlar ve Uygulamalarında Eski Türk İnancı ve Şamanizm Etkisi” ve tarih alanında ise “Zeybeklik Kültüründe Giyim, Kuşam ve Günümüz Zeybeklerini Giyindiren Usta Eller” konulu projelerle 1417 Mart tarihlerinde İzmir’de Ege Üniversitesi’nde gerçekleşecek bölge finallerinde Aydın’ı temsil edecekler.



Başarılarından dolayı öğrenci ve öğretmenlerini tebrik eden Aydın Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Fatih Anıl; “20212022 Öğretim Yılında Yunus Emre ve Dünya Dili Lise Öğrencileri Türkçe Sempozyumu, Popüler Kültür ve Değerlerin Yozlaşması konulu Lise Öğrencileri Çalıştayı, Kültür Muhafızları isimli Türk kültürünü korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan önemli bir projeye imza atan okulumuzu tebrik ediyor, bölge finallerinde görevli öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.