Didim'de 'Hoş geldin Bebek' projesi sürüyor

Didim Belediyesi tarafından yürütülen Hoş geldin Bebek projesi kapsamında Didimli ebeveynlere eğitim ve psikolojik destek sağlanıyor. Hoş geldin Bebek ekipleri, ev ziyaretleri ile ve Yeni Mahalle'de bulunan merkezde ailelere destek oluyor.



Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 2018 yılında başlatılan ve kısa sürece binlerce Didimli aileye ulaşan Hoş geldin Bebek projesi sürüyor. Yeni çocuk sahibi olan Didimli ailelere içerisinde zıbın, derece, banyo başlığı, bez ve benzeri malzemelerin bulunduğu çantaları hediye eden Hoş geldin Bebek ekipleri, Yeni Mahalle'de bulunan merkezlerinde de ebeveynlere destek sağlıyor. Didimli ailelerin mesai saatleri içerisinde çocuk bakımı için kullanabildiği merkezde genç ebeveynlere eğitim de sağlanıyor. Alanında uzman isimlerce psikolojik destek de verilen merkez, ebeveynlere çocuklarını sağlıklı bir şekilde büyütmelerinde ışık tutuyor.



Hoş geldin Bebek ekiplerinin kısa sürede binlerce aileye ulaştığını ve başarısıyla örnek olduğunu söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, insan odaklı projelerinin süreceğini belirtti. Başkan Atabay, "Hoş geldin Bebek projesini 2018 yılında başlattık ve kısa sürede ekiplerimizin çabaları ile başarıyı yakaladık. Alanında uzman isimlerden oluşan kadromuz ve azmimiz ile birlikte binlerce Didimli aileye ulaşmayı başardık. Bizler bu projeden gurur duyuyoruz ve örnek olduğunu düşünüyoruz. Ekiplerimiz Yeni Mahalle'de bulunan merkezimizde ailelere psikolojik destek veriyor, bunun yanı sıra yol gösterici eğitimler ile de çocukların sağlıklı büyümesine ışık tutuyor. Ben ekiplerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz, Didim Belediyesi olarak insan odaklı projelerimizi hızlandıracak ve 7'den 70'e tüm Didimlilere ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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